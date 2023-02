Familia del anestesiólogo detenido en Durango denuncia corrupción en el caso

Luego de que la madrugada del pasado 7 de febrero, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Anticorrupción detuvieran a tres personas presuntamente implicados en los casos de meningitis en Durango, entre ellos Omar "N", médico anestesiólogo, la familia de este último se manifestó al respecto a través de redes sociales.

Te puede interesar: Arrestan a 3 implicados en caso de meningitis en Durango

Omar Jafar Estupiñan, hijo del anestesiólogo, usó su cuenta de Facebook para denunciar que su padre fue víctima de abuso de autoridad y violación a las garantías individuales, además aseguró que es acusado injustamente ya que la Fiscalía no cuenta con los fundamentos, ni pruebas.

En su cuenta personal escribió: "Mi papá un anestesiólogo con una amplia trayectoria de trabajo limpia; está siendo acusado por la fiscalía de ser autor de las meningitis en Durango, cuando es bien sabido que los médicos no mueven medicamento, eso lo hacen los hospitales".

Asimismo, narró cómo elementos de la FGE acudieron al domicilio por la madrugada y "voltearon" todo buscando pruebas que no encontraron y aun así fue detenido.

Por su parte Martha Lidia, esposa del médico Omar, también se pronunció al respecto y aseguró que la detención se hizo de manera arbitraria, además dijo que su familia es víctima de la corrupción y difamación. Por ello exigió que se aclare el caso y se haga justicia real, no solo para su pareja, si no para todas las víctimas que ha cobrado esta enfermedad.

En tanto en las redes sociales de los miembros del gremio médico compartieron un video en el que aparece el médico Omar "N", el cual fue grabado días o meses antes de su detención (se desconoce la fecha exacta), donde asegura ser víctima de acoso y persecución por parte de las autoridades.

Comienza diciendo: "Hago este video por si en algún momento llega a ver alguna detención arbitraria o algún daño sobre mi persona o familia se difunda", agrega que se ha sentido acosado e intimidado por la autoridad, "realmente hago este video por la cuestión de la meningitis en Durango, yo entiendo a cada familiar, a cada esposo a cada padre y a cada hijo que ha tenido un paciente con meningitis".

Señala contar con una trayectoria de 13 años desde que egresó de la carrera de medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), además de haber aplicado más de 7 mil anestesias desde que inició su carrera profesional, por ello pidió a las autoridades que no oculten pruebas ni información.

"He sentido una especie de persecución por debajo del agua, en reuniones donde no se me menciona directamente como culpable pero sí me lo quieren ver así ", concluye el video con una duración de un minuto y 23 segundos.

En tanto este miércoles 8 de febrero, el Colegio Médico de Durango, pidió a las autoridades que no propicien un linchamiento público en contra del anestesiólogo, especialmente porque en estos momentos está en curso el proceso legal y no ha sido comprobada su culpabilidad.

A través de un comunicado dicho Colegio cuyo dirigente es el doctor Humberto Rosales Ronquillo, manifiesta su posicionamiento ante la situación que se vive actualmente. Resalta la doble responsabilidad que tienen como organización, primero ante la sociedad por la que deben velar en beneficio de su salud, además de apoyar a cada integrante del gremio.