Extienden horarios en paseos turísticos de Durango

Esta temporada vacacional se extiende el horario y los días de operación en los Paseos Turísticos, el director de Ferias Espectáculos y Paseos Turísticos (FEPT), Lauro Arce dio a conocer que dicha medida es en favor de las familias duranguenses, pero también de los turistas que visitan el estado.

Este será el horario de los Paseos Turísticos del 03 al 16 de abril: Paseo Teleférico, de 10 am a 9 pm; Túnel de Minería, de 10 am a 8 pm; Paseo del Viejo Oeste, de 11 am a 7 pm; Paseo El Pueblito, de 12pm a 7pm y Puente de Ojuela de 10am a 5pm.

“Durango tiene el privilegio de contar con hermosos parajes naturales y de aventura, así como atracciones dentro y fuera de la ciudad, para que locales y turistas elijan donde pasar estas vacaciones de Semana Santa”, señaló el director de FETP.

El Pueblito ya es conocido por sus actividades artísticas y deportivas, que no serán la excepción en los próximos días con torneos de voleibol, “miniexatlón”, y los ya tradicionales conciertos de talentosos artistas locales.

Para los que quieren pasar un día “de película”, el Paseo del Viejo Oeste, tendrá dos presentaciones de lunes a miércoles durante Semana Santa, 1:30 pm y 3:30 pm y tres de jueves a domingo, 1:30pm, 3:30 pm y 5:30pm. Mientras que, en la Semana de Pascua, tendrán dos shows de lunes a viernes y tres el sábado y domingo en los mismos horarios.

Arce Gallegos, resaltó la importancia de los lugares de esparcimiento para las familias, no solo en Semana Santa, sino que recordó que los Paseos Turísticos se pueden visitar en cualquier época del año.