La proliferación en la construcción de cabañas en la zona sierra de Durango, principalmente en El Salto y Llano Grande, está provocando un impacto negativo en el medio ambiente, existe deforestación, no hay un correcto manejo de la basura, ni en la proveeduría del agua potable, afirmó el presidente la Asociación de Tour Operadores de Durango, Rafael Sarmiento.

Dijo que en estos momentos se tienen construidas casi las 2 mil cabañas que sirven para dar alojamiento a los turistas que gustan pasear por la zona sierra de Durango, y que a pocos días de que inicie el periodo de vacaciones de Semana Santa, ya están reservadas casi en su totalidad.

Imagen ilustrativa | Deforestan la sierra del estado de Durango para construir cabañas / Foto: archivo | El Sol de San Luis

Aún y cuando son una fuente de ingresos importantes por la derrama económica que dejan en cada periodo vacacional, reconoció la necesidad de poner especial cuidado en acatar las normas de impacto ambiental.

Manifestó que ante la creciente demanda que existe por parte del turismo, ha crecido el número de cabañas, construidas principalmente por la iniciativa privada y otra parte de ejidatarios, sobre todo en la zona de El Salto y Llano Grande en donde se concentra más del 70 por ciento de los inmuebles.

Comentó que la mayoría de las cabañas que se han construido no cumplen con las normas del medio ambiente, "es un problema muy serio al no respetarse los ordenamientos de protección al medio ambiente, hace falta cumplir con los estándares del medio ambiente", reiteró.

Imagen ilustrativa | Deforestan la sierra de Durango para construir cabañas / Foto: archivo | El Sol de México

Precisó que no existen estudios de impacto ambiental, no se ha cuidado, ni planificado la proveeduría del agua, no se tiene un mecanismo para manejar los desechos, la basura, lo cual ya está provocando problemas, al generarse grandes cantidades de desechos y de basura, ya comienza a presentarse escasez de agua potable en El Salto.

"Es necesario que se realice una planeación para evitar que los problemas se agraven en un corto plazo, como es el la deforestación", comentó el empresario.