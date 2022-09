Falta de recursos impide que operen caravanas de la salud en Durango

La falta de recursos económicos impidió que operaran al 100% las caravanas de la salud ahora llamadas Fomento a la Atención Medica, así como el correcto funcionamiento de los hospitales regionales, declaró la directora de los Servicios de Salud en Durango, Irasema Kondo, quien aseguró que ya se trabaja en ambos temas para dar respuesta lo antes posible a la población.

Declaró que en el caso de las llamadas caravanas de la salud, dejaron de operar de manera permanente desde hace un año, es decir alunas veces sí se trabajaban y otras se dejaba de realizar la labor, sin embargo en los últimos dos meses ya no salieron, esto ante la falta de recursos económicos, pues se tenían que pagar viáticos.

La directora de los Servicios de Salud en el Estado, dijo que con el FAM se presentaron algunos cambios en cuanto al manejo del programa, sin embargo por cuestiones administrativas dejaron de salir, posteriormente regresaron, pero fue de manera intermitente.

La Secretaria de Salud, Irasema Kondo Padilla, sostuvo un encuentro con integrantes del Colegio Médico de Durango. pic.twitter.com/oWCW1ojiNx — Secretaría de Salud (@SSDurango) September 24, 2022

Aseguró que al ver la problemática, inmediatamente se tomaron medidas y a partir del tres de octubre del presente año comenzarán a salir las caravanas a brindar el servicio médico en los lugares más apartados como el caso de la zona indígena.

Con respecto a los hospitales regionales, reconoció que se tienen muchas carencias de infraestructura y equipamiento e incluso con las plantillas de personal están incompletas como es el caso del ubicado en Santiago Papasquiaro.

Asimismo afirmó que se está avanzando en dar soluciones, el gobernador Esteban Villegas Villarreal, esta haciendo las gestiones para un nuevo hospital regional en Santiago, ya que ahí se atiende a la población de otros municipios.

Indicó que están reordenando la plantilla laboral y saber que nuevas plazas necesitan, pues en algunos casos se tenía el cirujano pero no el anestesiólogo, faltaban pediatras, ginecólogos, pero por cuestiones de que no coincidían en los turnos en los que laboraban, por ello no se podían realizar cirugías de parto.









Para concluir comentó que en el tema del Hospital de Cancerología, se tienen algunos desperfectos como la falta de funcionamiento de uno de los elevadores, pero en términos generales se tiene lo suficiente para que el nosocomio opere, sin que esto signifique que no se le vaya a brindar mayor atención.