La denuncia por presunta negligencia médica en el Hospital General de Santa María del Oro, Durango, que derivó en la muerte de un menor de edad, es la información que circula en las redes sociales, con la imagen de un oficio donde la familia afectada Ramos Reyes, relata lo sucedido, aún no ha llegado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sin embargo se puede tomar la queja de oficio por el organismo.

Te puede interesar: Médicos de Mexicali realizan cesárea con lámparas del celular por apagón; lesionan al bebé

Fue la usuaria de Facebook Erika Salazar, quien compartió las fotografías del oficio firmado por la familia Ramos Reyes, publicación acompañada del texto: “compartan para que llegué a más personas, y para que los doctores como él no se cubran con una bata blanca, para que no se aprovechen de la necesidad de atención médica de las personas."

Familia duranguense denuncian negligencia médica contra un menor / Cortesía |

El señalamiento va dirigido a un médico que brindó la atención al menor en el hospital, y quien realizó la presunta negligencia médica, por lo que apunta esté tipo de personas no deberían de estar al servicio del pueblo porque no lo saben hacer con ética, “este tipo de personas no deberían de ser doctores” y cierra el mensaje con la palabra justicia.

ranguense denuncian negligencia médica contra un menor / Cortesía |

Mientras tanto el oficio de queja, con fecha 21 de agosto de 2023, en Santa María del Oro Durango, está dirigido al doctor Cesar Alberto Flores Cerna, director del Hospital en mención, y donde señalan al médico que atiende el área de urgencias de lunes a viernes, por las tardes, quien desde un inicio se portó de manera “déspota” en contra de la familia, quien pedía atención para el menor de 6 años, porque presentaba aparentemente taquicardia, mismo que padecía meningitis desde los nueve meses de edad.

En parte de los hechos narrados “en cuanto vimos a nuestro pequeño mal, acudimos al auxilio estando a cargo del turno el doctor antes mencionado”, narran que a pesar de que el menor presentaba problemas para respirar y posiblemente requería oxígeno, el doctor indicó que estaba deshidratado y se tenía que quedar en el hospital, y la siguiente doctora en el cambio de turno tampoco hizo cambio a su tratamiento, a pesar de que el menor cada vez se ponía peor de salud.

Imagen ilustrativa | Familia duranguense denuncian negligencia médica contra un menor / Foto: Imagen de archivo | OEM

“Como a las 4 am comencé a ver a mi hijo cada vez más raro y cada vez más mal, se miraba como si estuviera inconsciente", algo que se informó a las enfermeras del turno, pero tampoco se hizo nada, hasta las 8 de la mañana que entró la ginecóloga a hacer revisión de pacientes y lo noto mal, inconsciente por lo que debía ser trasladado a Parral, Chihuahua, pero el pequeño ya iba grave.

El menos estuvo hospitalizado dos días más en el IMSS de Parral, donde le detectaron neumonía y anemia entre otras cuestiones, además de que se le hicieron más estudios y transfusión de sangre que necesitaba, pero finalmente el menor no resistió y falleció.

“¡Mi hijo quería vivir¡ Al hospital créame nadie vamos por gusto, vamos por esperanza, vamos por necesidad”, se puede leer casi al terminar del oficio.

Los familiares explicaron también en su declaración por escrito, que decidieron hacer la queja, porque consideran que desde el inicio el primer doctor que lo atendió le faltó humanismo, empatía y atención con el menor, y esperan que no ocurra una situación así con alguien más, y reconocen también que en ese Hospital General de Santa María del Oro, se encuentra laborando personal con profesionalismo y ética, solo esperan que revisen el actuar de quienes laboran ahí.