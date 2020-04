Financiera no respetó acuerdos con campesinos

Financiera Rural en Durango, no respeta acuerdos realizados con campesinos del sector social, solamente unos cuantos serán beneficiados con descuentos de hasta un 30% en el total de la deuda, afirmó Rubén Maldonado Ramírez, integrante activo de la Coordinadora Nacional Campesina Plan de Ayala.

Al momento de la charla, el dirigente de la agrupación social para el Desarrollo Rural y Urbano, declaró que semanas atrás el encargado de la Financiera Rural en Durango, había hecho el compromiso de brindar prórrogas de pago a cerca de dos mil campesinos que habían caído en morosidad, mientras que otros ya no tenían para cubrir sus compromisos económicos con la citada institución.

Lamentablemente el compromiso no se cumplirá, ya que el propio delegado, les dio a conocer que en las oficinas centrales no le autorizaron realizar dicha acción en beneficio de los campesinos más desprotegidos de la entidad.

Expresó que en estos momentos aunque el campesino quisiera pagar no tiene, apenas sobrevive con la venta de alguna vaquilla, becerros o gallinas que malbaratan y con ese recurso sostienen a sus familias.

El líder campesino, comentó que en días pasados se hizo una reunión con unos cuantos productores ricos y funcionarios de la institución crediticia, ahí se les permitió que solamente pagaran el 75% de la deuda, pero este beneficio es solamente para unos cuantos, a los más pobres no se les tomó en consideración.

“Hoy quienes tienen adeudos con la Financiera Rural, tienen que soportar los cobros extrajudiciales de los abogados de despachos privados, quienes algunas veces extorsionan al campesino al pedirles dinero a cambio de no embargar sus bienes, cuando ni siquiera han iniciado un proceso judicial”, comentó.

Dijo que esas acciones las habrá de denunciar ante la autoridad judicial, para que ponga orden y ya no afecten al productor, quien tenía la esperanza de una prórroga para hacer los pagos, aunque hoy esto se ve muy lejano, la autoridad no respetó el acuerdo y el campesino ya no tiene la forma de pagar.