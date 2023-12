Flores Eternas, el negocio emprendido por una sobreviviente de meningitis

Abdy Yesenia Ruiz de la Rocha es una joven de 30 años de edad que el año pasado, luego de dar a luz, se enfrentó a un diagnostico positivo de la meningitis, un brote que arrojó un total de 80 casos diagnosticados y 41 fallecimientos.

Te podría interesar leer: Abdy Yesenia narra lo complicado que fue ser una paciente con meningitis

La joven, que afortunadamente venció al virus y ahora disfruta de su familia, además de permanecer bajo atención psicológica, emprendió su propio negocio, que la mantiene ocupada y con mente distraída, pero también le permite nuevos ingresos económicos.

“Emprendí junto con otra compañera también sobreviviente, que era mi compañera de cuarto, esto que son flores de listón" | Foto Cortesía Abdy Yesenia

Se trata de Flores Eternas, flores creadas en listones de todos colores, que durarán para siempre.

“Emprendí junto con otra compañera también sobreviviente, que era mi compañera de cuarto, esto que son flores de listón; en enero comenzamos con flores después de salir. Ella se fue a las flores naturales, y yo me quedé con las flores de listón”.

“Emprendí junto con otra compañera también sobreviviente, que era mi compañera de cuarto, esto que son flores de listón" | Foto Cortesía Abdy Yesenia

Ahora ya tiene adecuado un espacio donde crea sus flores y prepara todos aquellos pedidos de arreglos florales eternos.

“Voy haciendo depende como me piden, trato de tener de todos los colores, por si me piden flores, ya nada más venir y formarlas y no tardarme más”.

“Emprendí junto con otra compañera también sobreviviente, que era mi compañera de cuarto, esto que son flores de listón" | Foto Cortesía Abdy Yesenia

Una flor por sí sola, decorada con su papel, cuesta 35 pesos; en tanto, la docena tiene un valor de 350.

Se pueden comunicar con ella a través de su número de teléfono 618 132 0894, o sus redes sociales, en las cuales la encuentran con su nombre Abdy Yesenia. “Les cotizo lo que quieran, por color, tamaño, si quieren agregar botellas, chocolates”.

“Emprendí junto con otra compañera también sobreviviente, que era mi compañera de cuarto, esto que son flores de listón" | Foto Cortesía Abdy Yesenia