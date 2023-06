Gana la democracia en las elecciones: Esteban Villegas

Vuelve a ganar la democracia en las elecciones para gobernador en Coahuila y Estado de México, señaló el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villareal, quien subrayó que a nivel nacional el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debe valorar una estrategia luego de perder un estado que les representaba un gran bastión como lo es el Edomex.

Añadió que el 4 de junio en dichos estados salió la gente a votar y a ejercer un voto libre, bajo una jornada tranquila.

Amigo gobernador @mrikelme, el triunfo de la Coalición, hoy en #Coahuila, tiene mucho qué ver con el gran trabajo que has hecho al frente del gobierno; representa, en buena parte, el refrendo a la confianza y a los resultados de tu administración.



¡Mi reconocimiento y mi… pic.twitter.com/XioZlIEnLH — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) June 5, 2023

Reconoció la madurez de la candidata al gobierno del Edomex, de la coalición Va por México que integra a los partidos PRI, PAN, PRD, además de Nueva Alianza; Alejandra del Moral, al reconocer que le había ganado la contendiente por Morena, Delfina Gómez; mientras que en el caso de Coahuila se vio lo contrario pues se habló de impugnaciones, “siempre debe imperar el amor por la tierra”, subrayó.

Agregó que el Revolucionario Institucional debe valorar a nivel nacional lo sucedido en el Estado de México y se espera que tomen buenas decisiones.

Reconozco la madurez de @AlejandraDMV , y aún más reconozco su capacidad, su liderazgo y su determinación.



No me queda duda que tienes mucho futuro, Alejandra, eres una gran política y una gran persona. — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) June 5, 2023

Agregó que después de concluir la jornada electoral y dar los resultados preliminares, habló con el hoy virtual ganador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de que Durango y Coahuila continúen hermanados y tener mejor atracción para las inversiones.

En el aniversario del natalicio del también conocido como Centauro del Norte, Francisco Villa, el Ejecutivo del estado atendió a pobladores del municipio de Pánuco de Coronado, quienes le pidieron agua libre de contaminantes debido a que ahí se encuentra la mina de San José de Avino.

A lo cual Villegas Villareal les respondió que no emprenderá acciones sin que ellos estén de acuerdo, agregó que son los pobladores los que saben, “¿cómo corren la aguas en su lugar?, ¿cómo está la ubicación?, y por algo lo hacen, no se quiere perjudicar a nadie”.

Sin embargo les pidió que de tener algún documento o permiso, lo hagan llegar a la Secretaría General de Gobierno (SGG), “solo de dichos no se puede tener validez jurídica, pero el compromiso es que no se hará nada si ustedes no están de acuerdo”, dijo ante los habitantes de este municipio.

Agregó que la SGG y la Comisión de Aguas del Estado (CAED) se darán a la tarea de revisar la calidad del agua de los pozos en Pánuco de Coronado y enfatizó “cuenten conmigo en temas de agua, salud, drenaje, educación”, ante ello los pobladores y el gobernador con un apretón de mano cerraron este compromiso.