Gina Campuzano buscará candidatura al Senado

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Tengo vista de águila y tengo visión para el Senado de la República por el estado de Durango, sin embargo, sigo trabajando para que las cosas puedan darse, pero será con base al trabajo y sobre todo en resultados, espero estar en ese espacio para el 2024”, aseguró la diputada federal panista Gina Campuzano.

Al ser cuestionada sobre sus aspiraciones políticas a un espacio en el Senado para el próximo año, la legisladora federal duranguense dejó en claro que sí tiene interés, sin embargo, dijo que espera el poder estar en ese espacio para el próximo año.

Además dejó en claro que mantiene una gran amistad con la presidenta municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, “le tengo mucho cariño y le agradezco que me dé la oportunidad la tarde del martes, para dirigirme en un evento con la militancia del PRI, PAN y PRD, con quienes me dirigí, pues me siento agradecida de que me tengan presente y eso es muy importante y bueno”.

“Lety Herrera conoce muy bien mi trabajo, nos conocimos desde hace mucho, pues nuestros padres fueron vecinos allá en la capital de Durango y nos une una gran amistad, pero la Presidenta de Gómez Palacio es una mujer que no solamente califica la amistad, sino que califica el resultado del trabajo de las personas y no le importa quién sea, pues puede ser su mejor amigo y si no está realizando un buen trabajo lo va a decir”, señaló.

Pero abundó al decir que le da mucho gusto saber que Leticia Herrera esté haciendo muy buenos comentarios hacia su persona, con lo cual, quiere decir que está calificando muy bien mi trabajo y eso es muy importante.

Con base a lo anterior, la legisladora federal reconoce el apoyo que le brinda la presidenta municipal de Gómez Palacio, lo cual un parámetro positivo el hecho de recibir un comentario positivo en mi desempeño en la Cámara de Diputados federales, pero agregó, “voy a seguir trabajando en favor de los duranguenses y el estado”.





Cabe mencionar que Gina Campuzano llevó a cabo una rueda de prensa en el restaurante “La Catedral” en esta ciudad lagunera, en la cual fue acompañada de la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, Silvia Nevárez Rodríguez.