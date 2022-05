Gobernadores de Morena no defienden a su gente, solo defienden al presidente: Margarita Zavala

“Será mejor gobernador Esteban que cualquier otro, que cualquiera que venga de Morena, porque lo sabemos los que estamos aquí, los gobernadores de Morena no defienden a su gente, solo defienden al presidente, se inclinan ante el crimen, porque solo obedecen, por eso denle un buen gobernador a Durango, que los defienda”, declaró la diputada Federal del PAN, Margarita Zavala en el cierre de campaña de los candidatos de la alianza "Va por Durango", Esteban Villegas y Toño Ochoa.

"Yo veo Sinaloa, veo Zacatecas, y no pasarán, no pasarán, ese es el último grito de batalla, para devolverle a Durango la esperanza, no solo será para Durango, ese grito se le está diciendo a México, porque la recuperación de la democracia la vamos a lograr entre todos y entre todas...

… La campaña no ha sido fácil, yo sé que no ha sido fácil, han tenido que llenarse de valentía y de esperanza, les han mentido, les mienten al pueblo de Durango, cuando les dicen que no va haber programas sociales, lo sabemos".

“Le tocan la puerta, a la pobre señora, al pobre campesino, les dicen que no va haber programas sociales, qué miserables, porque sí va haber programas sociales, además serán mucho más eficaces porque se sabe administrarlos mejor, los de la alianza será un mejor gobierno siempre”.

Reconoció “para estar logrando lo de estos momentos, hubo que ceder, trabajar y darse las manos sin reservas, hubo que amar más a Durango y a México, muchas felicidades”.

En este cierre de campaña, agradeció a todos, porque los ha visto, en una campaña que ha sido muy alegre, “se lo debemos a las mujeres, y desde aquí mucho gracias Marisol, se lo que eso, y aquí hay mucha gente respaldando, no tengas miedo”, se lo debemos también a los jóvenes, llenos de alegría, presentes con su batucada.

“Está aquí Esteban y un gran candidato que será presidente municipal Toño Ochoa, muchas gracias, el 05 de junio vamos a ganar” puntualizó.