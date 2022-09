Gobierno de Durango cerrará su gestión con 2.5% de analfabetismo: IDEA

El director general del Instituto Duranguense de Educación para Adultos IDEA, Jesús Edén Medina Guerrero dio a conocer que según las estimaciones de INEA el gobierno de Durango cerrará su gestión alrededor de un 2.5% de analfabetismo en el estado, lo cual representan cerca de 33 mil personas.

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, explicó que se mantiene la atención a las personas que necesitan del proceso de leer y escribir para enfrentar los retos de una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología.

Añadió que para el número antes mencionado son analfabetas puros o funcionales, es decir, quienes no poseen mayores habilidades para leer y escribir o quienes no concluyeron dicho proceso, respectivamente, y que por diversos motivos no admiten lo incapacitante para su desarrollo personal.

Por ello, dijo que siempre esta la invitación para que acepten las herramientas que asesores y técnicos docentes tienen a su disposición para apoyarles y ser transformados por la educación, a través de los módulos elaborados con temáticas específicas de las personas mayores de 15 años de edad.

El funcionario reconoció la labor realizada por asesores y técnicos docentes, pues señaló tienen voluntad de servicio y mediante paciencia y esfuerzo llevan a cabo un proceso de lecto-escritura con énfasis en la experiencia comunicativa y que las personas puedan expresarse lo mejor posible, de tal manera que durante el mes de agosto y septiembre se ha reconocido a los trabajadores a nivel nacional además de los aniversarios institucionales.

Cabe hacer mención que la UNESCO como organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoce a los países con menos de un 4% libres de analfabetismo, México aún tiene un 4.5% y Durango ha logrado reducirlo en esta administración, lo que reconoce que en esta deuda social se ha avanzado e invitó a la sociedad a apoyar a aquellas personas para que acudan a los servicios gratuitos a través de las coordinaciones de zona en los municipios y las oficinas centrales del IDEA, ahora con el apoyo de las redes sociales por Facebook o su página electrónica a su disposición.