En la capital no quieren que entre Morena: Mario Salazar

“La capital está blindada”, dijo el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Salazar Madera, quien aseguró que el mensaje es claro “la gente de la capital no quiere que entre Morena”, lo que se debe al trabajo que en realizado en equipo el gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal y el alcalde del municipio de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, además del trabajo realizado durante el pasado proceso electoral.

Celebró que el proceso de reconteo se llevó a cabo con tranquilidad, y ahora lo que sigue es verificar si existen los elementos suficientes para considerar algún instrumento legal adicional, no obstante en lo que corresponde a los Distritos 07 y 12, consideró que no hay herramientas para considerar la impugnación, sin embargo es importante revisar los incidentes que hayan reportado en otros Distritos, votos nulos, etc., y si estos son los necesarios para dar pie a un proceso jurídico legal.

“Es un tema que tenemos que revisar en la mesa de la coalición, si procede o no legalmente y hay los elementos necesarios y contundentes”, dijo; mientras que en el caso del Distrito 13, donde la diferencia es de apenas siete votos, se tendría que meditarlo con sus compañeros de la alianza.





Al cuestionarlo si permanecerá la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), señaló que el ciudadano votó por una coalición y porque quiere que se continúe con el equipo para garantizar buenos gobiernos en la capital.

Reconocemos que los resultados del PREP no nos favorecen, pero también denunciamos que no fue una contienda ni limpia ni legítima, que la cancha nunca estuvo pareja.



Sin embargo en los distritos donde se perdió, el panista se mostró a favor de revisar el contexto en que derivaron en una pérdida, pues tan solo en el caso del séptimo distrito cuyos elementos a considerar se centran en la votación de la zona serrana.

“Yo creo que ahí es importante revisar a fondo si efectivamente hubo intromisión ahí de algún grupo organizado diferente a cualquier institución y si esto influyó en la votación”, comentó al considerar que de ser así, se buscará blindar esas zonas en los próximos procesos electorales, además de dar mayor seguimiento a las boletas electorales para poder darle más certeza a los ciudadanos.

Se refirió al balance que se realiza desde la alianza y desde cada partido de este proceso electoral en general, mismo que refleja el desempeño de los gobiernos municipales, “esto tendrá que generar un antecedente y precedente para conocer cómo va a decir la ciudadanía quién va a gobernar en el 2025, eso dará muchas sorpresas”, dijo.

Y es que aseguró que hay municipios en los que gobierna Morena y la gente está molesta, y aunque el triunfo de Morena en la mayoría de los distritos es contundente, aunque en su mayoría están molestos con los gobiernos municipales, contrario a lo que sucede en la capital del estado y eso se refleja en la votación.