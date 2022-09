IED, la dependencia más opaca en cumplimiento de la Ley de Transparencia: Luz Mariscal

Es el Instituto Estatal del Deporte (IED) de Durango, es de manera general una de las dependencias con mayor opacidad en cuanto al cumplimiento de las obligaciones consignadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

Te puede interesar: Redes de corrupción usan dinero virtual

Así lo informó la comisionada presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP), Luz María Mariscal, quien al abordar el asunto, citó de entrada que el Gobierno del estado cierra la administración con un alcance del 85% en nivel de cumplimiento de esta Ley.

Explicó que la evaluación que se realiza al Poder Ejecutivo conlleva las 55 unidades de transparencia; “sin embargo hay que decir que han dependencias como Salud, como Educación, o como el propio despacho del Ejecutivo, que siempre se mantuvieron arriba del 95% de cumplimiento en obligaciones de transparencia, es decir, siempre tuvieron la información cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia y disponible para todos los ciudadanos”.

Interrogada en torno a aquellas instancias que observaron mayor opacidad en el cumplimiento de la Ley, Mariscal Cárdenas expuso de manera directa al IED, que siempre se mantuvo con nivel bajo en esta obligación.

Hoy, los gobiernos no pueden gobernar sin la participación y colaboración de los ciudadanos en la definición y evaluación de las políticas públicas, @LucyMariscalC1, Presidenta del IDAIP en presentación de resultados del compromiso de #GobiernoAbierto en #ObraPública del @gobdgo pic.twitter.com/3no9I6Ie46 — IDAIP (@IDAIP_DURANGO) September 2, 2022

Agregó en la lista de opacidad a municipios como Tlahualilo, Tamazula, Peñón Blanco y Coneto de Comonfort; “acabamos de sacar amonestaciones públicas para estos ayuntamientos, buscando que ahora las nuevas administraciones que llegan, sí se comprometan con algo que es una obligación y que no depende de una voluntad”.

Específica, la comisionada presidenta del IDAIP, dijo del IED que no subía sus obligaciones de transparencia, no las tenía al alcance; “nosotros estuvimos buscando diálogo permanente con la directora, no lo hubo, dimos las oportunidades que marca la Ley para que cargara la información, no se hizo y por consecuencia hubo la amonestación pública que tampoco atendió, e inmediatamente después multamos”.

Respecto al curso de capacitación que en el supuesto el IED solicitó al IDAIP, la respuesta de Luz María Mariscal fue concreta: “el Instituto no otorgó ningún curso de capacitación al IED; en esas fechas nosotros no dimos ninguna capacitación”.