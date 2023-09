IEPC abre convocatoria para candidatura independiente

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), en sesión extraordinaria se aprobó la expedición de la Convocatoria dirigida a la ciudadanía que desee participar por la vía de una candidatura independiente en el contexto del Proceso Electoral Local 2023-2024, así como los topes de gastos de actividades.

Durante la sesión número 19 se aprobó el acuerdo en el que se determinan los topes de gasto para las actividades tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía, al que se sujetarán las personas aspirantes a una candidatura independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2023-2024.

En los acuerdos aprobados se determinaron los requisitos de elegibilidad y uno de ellos es el ser ciudadano duranguense por nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, o ciudadano duranguense con residencia efectiva dentro del territorio del estado que no sea menos a cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Los duranguenses que tengan la calidad de migrantes, no requerirán de la residencia efectiva dentro del territorio del estado.

Debe saber leer y escribir, tener 21 años cumplidos al día de la elección, no ser secretario o subsecretario, comisionado o consejero de un órgano institucional autónomo, magistrado, consejero de la judicatura, auditor superior del estado, presidente municipal, sindico o regidor de algún ayuntamiento, servidor público de mando superior de la federación o militar del servicio activo, salvo que se hubieran separado de su cargo de manera definitiva noventa días antes de la elección, no ser ministro de algún culto religioso, y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso.

Además se presentaron los tiempos de cada acto, como es el la publicación de la convocatoria, la cual se emitió el 15 de septiembre con vigencia hasta el 30 del mismo mes del 2023; En el caso de la Recepción de solicitud de intención fue del 02 de octubre de 2023 al 08 de diciembre de 2023

La Entrega de constancias a aspirantes a una candidatura independiente, será a más tardar el 29 de diciembre 2023; el Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía. (1% de la lista nominal) será el 30 de diciembre de 2023 al 28 de enero de 2024.

La Declaratoria de quienes tienen derecho a registrarse a una candidatura independiente, será a más tardar el 28 de febrero de 2024, mientras que la recepción de solicitudes de registro para candidaturas a Diputaciones, está contemplada para el 22 al 29 de marzo de 2024.

Los Consejos Municipales cabeceras de Distrito, resolverán sobre la procedencia del registro de candidaturas a una Diputación, está contemplado para el 30 de marzo de 2024 al 4 de abril de 2024.

La Campaña de las candidaturas a una Diputación será del 10 de abril de 2024 al 29 de mayo de 2024.

Con respecto a las firmas requeridas por Distrito Electoral y Topes de Gasto para actividades tendentes a recabar apoyo de la ciudadanía.

Para los distrito I hasta el VI tendrán la cabecera distrital en Victoria de Durango y según el distrito será la cantidad de firmas requeridas que van de las 738 hasta 987, mientras que topes de gastos para las actividades tendentes a recabar el apoyo ciudadano es de los 355 mil 520 pesos.

En el distrito VII tendrá la Cabecera Distrital en Santiago Papasquiaro y se requieren de 1023 firmas con un tope de gastos para las actividades tendentendes a recabar el apoyo ciudadano de hasta 425 mil 547.30 pesos.

Para el distrito VIII tendrá la cabecera distrital en Guadalupe Victoria, con un total de firmas requeridas de 1,106 y con un Tope de gastos de 470 mil 496.39 pesos.

En el caso del distrito IX con cabecera distrital en Mapimi, con un total de firmas de mil 029 y un tope de gastos para las actividades para recabar el apoyo de la ciudadanía será de 603 mil758.46 pesos.

Para los distrito X, XI y XII tendrán la cabecera municipal en Gómez Palacio y según sea el distrito de requerirán de 702 firmas hasta 1,028; mientas que los topes de gastos para recabar las firmas ciudadanas el tope será de 377 mil 548.26 pesos.

En el distrito número XIII con cabecera en el municipio de Lerdo se requerirán de 952 firmas y con tope de gastos de 240 mil 031.75 pesos.

Para el distrito XIV, con cabera distrital en Cuencamé de Ceniceros se requiere de 983 firmas y con un tope de gastos de 420 mil 041.05 pesos.

En el distrito XV con cabecera distrital en El Salto para lo cual se requerirá de 761 firmas, con un tope para gastos de 308 mil 014.62 pesos.