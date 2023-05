Inasistencia de diputados frena trabajo legislativo: Enrique Benítez

Algunos diputados locales solo asisten el día de sesiones en el Congreso del Estado de Durango, o quieren seguir votando de manera virtual, cuando ya no hay pandemia ni alerta sanitaria, no ha habido el interés de dictaminar y avanzar, no estamos haciendo todos lo que corresponde, así lo aseguró el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda.

Te puede interesar: Se garantizarán candidaturas para jóvenes

Expresó, “la obligación por la que nos pagan, es venir y estar aquí toda la semana, incluso los de la Laguna o del interior del estado, debieran estar aquí en el Congreso, para eso son diputados, por eso aceptaron la tarea, no para venir solo el día de sesiones, y retirarse toda la semana a sus municipios y hacer otras actividades".

Al fracasar por falta de quórum reunión Comisión Puntos Constitucionales @CongresoDurango insisten en aprobar reformas por pedido (no sé de quién) y convocan a última hora para 17:00 Horas,aduciendo que por URGENCIA.Aunque votaré a favor de dictámenes,no lo estoy en las formas 🧵 pic.twitter.com/tUOirDgcUB — Enrique Benitez (@EnriqueBenitezO) May 16, 2023

A pocos días de concluir el periodo ordinario de sesiones, indicó “la prioridad es legislar, hay mucho asunto que ver, muchos dictámenes que procesar, pero no hay suficientes dictámenes, y se ha complicado el trabajo en algunas comisiones, por falta de interés de algunos legisladores, incuso algunos siguen queriendo votar de manera virtual, por internet, pero ya sin pandemia en el mundo".

Explicó que en la Ley Orgánica esta práctica de votación nunca se estableció como normal, “pues debe ser presencial, no puede ser a distancia, ni por teléfono”, por lo que seguirá insistiendo en que sus compañeros cumplan con su labor, y destacó “yo estoy valorando promover una excitativa legislativa ante el pleno, para que se le urja, y se le ponga plazo a las comisiones en donde hay asuntos importantes a que dictaminen”.

Inasistencia de diputados frena trabajo legislativo, asegura el diputado local Enrique Benítez / Foto: archivo | El Sol de Durango

Recordó por ejemplo, que desde hace año y medio, propuso en la Ley Orgánica del Congreso, una comisión Anticorrupción, como ya existe en el senado de la República, en la Cámara de Diputados federales, en los Congresos locales, pero en Durango ni si quiera han podido dictaminar si o no.

“Cuando hablamos del combate a la corrupción, es algo que más pide la sociedad, como en la entidad que hablamos del desfalco de la administración pasada, de los resultados que se están pidiendo al fiscal Anticorrupción, por eso se pide dar seguimiento desde el Congreso, con una comisión".

La primera responsabilidad de un Diputado @CongresoDurango es legislar sin descartar haya otros asuntos institucionales igual de importantes. Se convocó a reuniones de comisiones para hoy. Una a las 11:00 Horas. Admito que llegue 11:30 Horas por estar en evento con Gobernador 🧵 — Enrique Benitez (@EnriqueBenitezO) May 15, 2023

No podemos hacer en el Congreso del Estado, “el cochinero que hicieron los senadores en aquel viernes negro, un desaseo legislativo, donde no se tomaron en cuenta trámites, lecturas, debates, si había quórum, o los cambios de sedes, pero desafortunadamente hay pretensiones que quieren hacer lo mismo aquí, y no voy a decir nombres para que no haya confrontación".

“Yo no asistí a la comisión de puntos constitucionales, que se convocó de manera extraordinaria, de urgencia, pero si no se motiva o se explica la urgencia de convocar rápido, el hacer las cosas a la carrera, es ilegal, pero estamos en eso justamente, en que se observen las normas, en que se cumplan la ley, hay desaseos que no estoy dispuesto a tolerar", puntualizó el priista.