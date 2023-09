Se puede generar molestia de parte de muchos usuarios, pero también se abre la posibilidad de abrir nuevas frecuencias de vuelo de otras aerolíneas y así generar competencia, afirmó Jaime Mijares Salum, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, ante el comunicado de la empresa Aeroméxico, que moverá a partir del 5 de octubre la mitad de sus frecuencias al aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).

“Aeroméxico nos confirmó que a partir del 5 de octubre ya tienen las fechas para poder mover las frecuencias a este nuevo aeropuerto, por un lado se puede generar una dificultad a los usuarios que están acostumbrados a llegar al aeropuerto de ciudad de México, ya que la movilidad es lo más importante allá", dijo.

Incrementan quejas de usuarios de Aeroméxico por cambios de vuelo de Durango al AIFA./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Jaime Mijares Salum, añadió que por otro lado se tiene la posibilidad de aumentar las frecuencias a la capital del país, y será muy importante ante la próxima entrada de nuevas aerolíneas en los próximos meses, de forma tal que podría haber competencia y con ello se pueden reducir los precios de las tarifas.

Resaltó que hasta el momento no se tiene una información como tal, con respecto a si la llegada de los vuelos hay un agua del puerto va a abaratar los costos, en la única aerolínea que ofrece los vuelos a ciudad de México por el momento no se ha anunciado una posible baja de las tarifas.

“El problema va a hacer la movilidad y las distancias que eventualmente los que viajan, tendrán que conocer nuevas formas de acceder, y por supuesto tomar sus precauciones en cuanto a sus traslados, sobre todo si hay conexiones para que puedan llegar a tiempo” subrayó.

El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, añadió que, sin duda se trata de una decisión arbitraria, de hecho si estuvo desde que se canceló el aeropuerto en Texcoco, desde ese entonces se está en un problema, que es la situación que has saturado el aeropuerto y que no ha permitido que México mejore en este sentido, y por lo que Durango no ha logrado mayor conectividad con la capital del país.

Actualmente se tienen 28 frecuencias de vuelo a Ciudad de México, a partir del 5 de octubre, 14 llegarán al AIFA.