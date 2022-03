INE Durango realiza Foro Estatal de Discusión para la revocación de mandato 2022

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Durango llevó a cabo el Foro Estatal de Discusión sobre la revocación de mandato, en cumplimiento con su obligación constitucional de difundir la participación en este ejercicio de democracia directa, a celebrarse el próximo 10 de abril.

La vocal ejecutiva, María Elena Cornejo Esparza dijo que, el objetivo de este foro fue aportar elementos a la ciudadanía, para que acudan a las urnas con más información, así como dar a conocer los argumentos tanto de quién está a favor de la revocación de mandato porque le han perdido la confianza al presidente de la República, como de quién está en contra y quiere que continúe el presidente y finalmente de quien tiene el conocimiento legal y técnico sobre la revocación de mandato.

Comentó que se diseñaron reglas claras y transparentes, y un formato que facilitó la libre expresión de las ideas en condiciones de equidad en el foro, a nivel nacional esta semana se están llevando a cabo 272 foros. Estos son solo una de las múltiples acciones de comunicación y difusión, que está realizando el INE, para promover que la ciudadanía se involucre en este inédito ejercicio de democracia participativa.

Las opiniones vertidas en este foro respondieron a los siguientes temas:

La Razón de la realización de la Revocación de Mandato 2022.

Su aportación como instrumento de participación ciudadana directa

Los resultados de este Proceso de Revocación de Mandato 2022 de acuerdo con el marco jurídico normativo y Argumentos a favor y en contra.

En este sentido los ponentes manifestaron sus posturas, Pamela San Martín, exconsejera del INE en una postura neutral, mencionó que una parte fundamental para este ejercicio es que, si los ciudadanos tomamos la decisión de nombrar a una persona para un cargo público también podemos tener la decisión de que esa persona deje de ocupar ese cargo cuando es un funcionario o una persona impresentable, o cuando ya no queremos que esté ocupando ese cargo público, por lo que es, un derecho fundamental.

Asimismo Carlos Garza Salas, analista político, en una postura a favor de que el presidente de la República continúe en el cargo, citó; “el poder solo tiene sentido si se pone al servicio de los demás, palabras que repite el presidente”, lo cual dejan de ser palabras para transformarse en hechos, convirtiéndose así en el primer presidente mexicano que se somete al escrutinio de la gente.

Local Ciudadanos son clave en votación de la revocación de mandato: Blanca Castro





Por su parte Mariano Cervantes Pizarro, jefe de redacción de un periódico local, en una postura en contra de la permanencia del presidente, señaló que dicho ejercicio hubiera sido un ejercicio muy valioso e importante para que los ciudadanos pudiéramos deshacernos de un mal gobernante, sin embargo la manera en que nace, se propone y se convoca ha hecho que haya perdido mucho de su sentido, porque originalmente la revocación de mandato nace como un derecho de los ciudadanos que no se sienten conformes.

















La delegada del INE manifestó que dicho foro se realizó de manera cordial, permitiendo en todo momento la libre expresión de los ponentes y con la moderación de Heber García Cuellar, director gerente del Canal 12, quién comentó que esencialmente estos foros son para buscar esa motivación en la gente, que salga a hacer uso de esta revocación. Dicho Foro se transmitió en vivo en los 39 municipios del estado.

Entre los comentarios del público que presenció de manera virtual el evento destacó la pregunta ¿Dónde puedo ubicar mi casilla?, ¿A dónde me toca ir a votar?, por lo cual se mencionó en repetidas ocasiones la dirección electrónica del ubicatucasilla.ine.mx.

El foro concluyó haciendo énfasis en por qué ir a participar o por qué no ir a participar. Porque es una decisión mía, tuya de cada uno, yo quiero formar parte de este ejercicio sí o no, sabiendo que la consecuencia de este ejercicio es que se vaya o que se quede. Ejercer un derecho es una condición presente que tiene que ser razonada y que debe tener un sentido. No es un fracaso si la gente no participa, lo que es un fracaso es si las personas no tienen la información para poder decidir si participan o no.

Finalmente, Cornejo Esparza agradeció, a nombre del INE, la disposición de las personas que participaron en este foro estatal, pues su compromiso con la democracia contribuirá, sin duda alguna, a que la ciudadanía tenga más información para decidir su opinión.

Manifestó que, debido a lo inédito de este ejercicio, fomentar espacios de discusión se ha convertido en una tarea de especial importancia para los organismos electorales, con la finalidad de promover la cultura del diálogo, y a su vez, la participación ciudadana informada.