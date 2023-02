Inicia operativo de Cuaresma 2023 en Durango

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), dio arranque al operativo de Cuaresma 2023 en el estado, el cual tendrá una duración de 10 semanas para realizar un total de 335 muestreos de productos del mar, hielo y agua, con la finalidad de evitar cualquier problema de salud declaró Moisés Nájera Torres.

El titular de la Coprised en Durango recordó que cada año se realiza este operativo, pero esta vez se nos ha instruido por parte del gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, reforzar las revisiones en los establecimientos dentro de las cuatro jurisdicciones sanitarias.

El operativo de Cuaresma 2023 inicio este 21 de febrero y terminara el 2 de mayo / imagen ilustrativa | Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

El operativo de Cuaresma 2023 inicio este 21 de febrero y terminara el 2 de mayo, periodo en el que se estarán realizando más de 300 muestreos de pescado y molusco fresco, refrigerado o congelado, producto del mar cocido y crudo, así como del hielo y agua utilizada para la conservación del producto, con determinación de coliformes totales.

El comisionado, Moisés Nájera detalló que, las muestras que se tomen de los productos, serán mandadas al laboratorio de la Secretaría, esto para verificar que, no cuenten con algún coliforme, Salmonella, Staphylococcus Aureus o Vibrio Cholerae; “en el caso de que salga positivo con algún patógeno, el producto será asegurado de inmediato, haciendo del conocimiento de los responsables de los establecimientos esta situación, y ellos podrán realizar sus estudios en otro laboratorio, pero con las muestras que, nosotros en un inicio tomamos, ellos se quedan con el resguardo de dos muestras y nosotros nos llevamos la tercera” explicó.

Cabe destacar que, en este operativo van a participar un total de 36 verificadores, de los cuales, 25 estarán en Durango capital, 8 en la oficina regional de Gómez Palacio, 1 en la oficina regional Santiago Papasquiaro y 2 en la oficina regional de Rodeo; “el Gobernador Esteban, está comprometido con brindar seguridad a los duranguenses y por esta razón nos hizo hincapié en la distribución correcta de verificadores, de acuerdo a las zonas, porque no quiere que se deje ninguna sin atender” recalcó.

Ante el inicio del periodo de cuaresma este miércoles 22 de febrero, el titular de la Coprised, hizo el llamado a la ciudadanía para que, tengan cuidado con la adquisición de sus productos, previniendo procesos infecciosos gastrointestinales o intoxicaciones, por lo que enlisto algunos puntos que se deben de revisar al momento de adquirir los productos, comenzando por corroborar que los pescados tengan sus ojos frescos, que las branquias estén de un color rojizo, así como que las escamas se encentre adheridas al cuerpo, además de que cuente con firmeza la carne, que no emita mal olor y no tenga coloraciones verdosas o amarillas, ya que estos son indicativos visuales de que, los productos pudieran estar contaminados y no ser aptos para el consumo.