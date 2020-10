Ismael Hernández Deras positivo a Covid-19

El exgobernador de Durango, y hoy líder nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y diputado federal, Ismael Hernández Deras, dio positivo a Covid-19, así lo dio a conocer el priista a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Ante la presencia de malestares físicos, me realicé una prueba de #Covid19, he sido informado que el resultado es positivo. Me mantendré aislado los próximos días y continuaré trabajando virtualmente cumpliendo con mis responsabilidades en la Cámara de Diputados la CNC”, se lee en el mensaje posteado por el propio Hernández Deras.

Con esta noticia ya suman 64 diputados federales los que han resultado contagiados al SARS-CoV-2 pues hasta el jueves 22 de octubre sumaban 63 legisladores que habían dado positivo a la prueba, por lo que el duranguense es hasta ahora el último contagio que se registra hasta el momento en el recinto legislativo de San Lázaro, mismo en el que se han realizado pruebas tanto al personal de apoyo, como a los propios legisladores.

La legislatura está conformada por un total de 500 diputados, de los cuales han resultado contagiados 64, es decir, un 12.8%. La Secretaría General informó a medios de comunicación nacional que de los casos que se tenían registrados hasta el pasado jueves, 23 de ellos se encontraban en recuperación, mientras que 39 ya habían superado la enfermedad y uno desafortunadamente perdió la vida.

Cabe recordar que el pasado miércoles, fue el diputado Mario Delgado, quien anunció el resultado positivo de la prueba aplicada, de ahí que el también coordinador de la bancada Morenista decidió aislarse hasta su recuperación.