ISSSTE, principal centro de promoción de Ebrard en Durango: Milton Eloir

Las denuncias por presuntas irregularidades en el proceso interno de Morena que realizó Marcelo Ebrard, y reafirmó su coordinador estatal en Durango, carecen de fundamento, no son correctas, incluso podemos destacar que se hasta haciendo un gran gasto pero en favor de Ebrard, en términos de bardas, de propaganda, volantes, espectaculares, brigadas, y hasta operación de delegaciones federales, como el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que se ha convertido en una principal red de promoción del candidato, así lo manifestó Milton Eloir López Córdova, vocero del equipo de Claudia Sheinbaum en Durango.

Te puede interesar: No hay piso parejo en la contienda interna, denuncia Fernández Noroña

Asimismo destacó que en Durango lo que se pide es que el ISSSTE ya no opere en favor de Ebrard, y sobre los acarreos que señalan en apoyo a Claudia Sheinbaum, López Córdova, indicó que al menos en Durango no ha habido acarreos, “cuáles, sí únicamente ha venido la compañera Claudia, una sola ocasión”, por eso creo que se pierden esas declaraciones”.

Como representante de @RicardoMonrealA, debo señalar que el proceso de insaculación de las encuestadoras para la selección de la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la #CuartaTransformación fue conducido y llevado con total transparencia.



Es importante aclarar… — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) August 18, 2023

También aclaró que la encuesta solo entrevista un porcentaje de personas, no es a votación abierta, "por eso no serviría de nada hacer acarreos, porque posiblemente a esa gente no los vayan a encuestar. La cargada a favor, es por voluntad ciudadana, porque de cada 10 casas que se visitan ocho responden que es Claudia".

Y agregó, "sabemos que las declaraciones o señalamientos del candidato y su equipo “son una estrategia electoral y política, al no ver avance en los números de las encuestas, aunque confiamos que al final se darán cuenta que lo mejor es mantener la unidad del partido más allá de los intereses personales".

La mayoría de sus afirmaciones, exhortos y exigencias, carecen de fundamento, tan es así, que cinco de los seis aspirantes han mantenido una postura de unidad y trabajo, y de seguir haciendo sus recorridos, sin hacer propuestas de gobierno, como ya lo ha hecho el candidato Marcelo Ebrard, pero esperemos que pasen esas pasiones políticas y decidan sumarse a los trabajos para el 2024.

Fue el pasado 16 de agosto, que Marcelo Ebrard aspirante a dirigir la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, realizó una rueda de prensa para hacer señalamientos de acciones ilegitimas en favor de Claudia Sheinbaum, y exhortó a que se respeten los acuerdos del proceso interno sin simulaciones, así como respetar los resultados de las encuestas.