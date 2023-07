Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la dirigencia de los Comités de Defensa de los Comités de la 4T dijo ser optimista en esta recta final a 28 días para que cierren los recorridos por el país, y a partir del 28 de agosto se empiecen a levantar las encuestas que determinen quién encabeza el movimiento a partir del 6 de septiembre con la coordinación nacional.

“Esta será una decisión muy importante, quien gane esta coordinación no va a asumir sólo el liderazgo de nuestro movimiento, sino en su momento conducir a los destinos de la patria”, dijo en conferencia de prensa.

Poderoso mensaje de @fernandeznorona en su Asamblea Informativa en #Durango. "Tenemos que asumir el destino en nuestras manos, es la hora del pueblo, no seriamos lo que somos, ni estaríamos donde estamos, sin la participación de la gente" #NoroñaEsPueblo #Noroña #DurangoConNoroña pic.twitter.com/bwv6g88ilO — PT Durango (@PT_Durango) July 31, 2023

Asimismo indicó, "este movimiento es muy conciso y no hay riesgos de que la oposición pudiera ganar el proceso electoral, pero primero hay que ganar este proceso interno, que ya muestra la pasión de simpatizantes que ha hecho que este último tramo vaya teniendo un fuerte grado de dificultad", afirmó.

Gerardo Fernández Noroña mostró su solidaridad con Adán Augusto López por la muerte de uno de sus compañeros más cercanos que falleció en un accidente aéreo, así mismo con Marcelo Ebrard ante la pérdida muy grave de un colaborar en Guerrero.

No hay piso parejo en la contienda interna, denuncia Fernández Noroña / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Dijo que la inseguridad que ha privado en país en las últimas décadas, desde su óptica se va a ir incrementando, porque la derecha está vinculada al crimen organizado.

“No es fortuito que García Luna esté preso en Nueva York, acusado y reconocidos sus delitos de vínculos con el narco, Calderón está en la misma condición, Fox y Peña, todos ellos tienen vínculos con el crimen organizado y van a incrementar la violencia”, resaltó.

Asamblea informativa en Durango capital. pic.twitter.com/lwRp2v2LQo — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 31, 2023

El aspirante a la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, dijo que la política en seguridad que ha implementado el presidente López Obrador ha sido la correcta porque ha disminuido los índices de criminalidad, aunque es evidente que no se ha podido pacificar al país, y que la violencia se va a incrementar rumbo a la contienda de 2024.

Resaltó que se debe encontrar el origen de todas estas agresiones y violencia, que no queden impunes los crímenes, al tiempo que detalló que ninguno de los aspirantes a la coordinación trae equipos de seguridad, “nos vemos como cualquier ciudadano”.

Fernández Noroña, destacó que va a todos los lugares a los que lo invitan, no omite ninguno y no pide ninguna condición especial.

“Solamente digo que mientras la derecha irresponsablemente dice que desde el gobierno se puede atentar contra la vida de alguno de los aspirantes, es absurdo, nosotros no somos ladrones, no somos asesinos, no somos simuladores”, reflexionó al señalar la mala actuación de la derecha en el país, que actúa de mala fe y son muy falsos, pues su amor al pueblo no existe, no es sincero.

Mencionó que en la contienda tan no hay piso parejo, que a él ni siquiera lo metían en las encuestas, y cuando lo incluyen dicen que no tienen ninguna posibilidad, hay quienes hacen el esfuerzo de descalificar su aspiración.

“Creo que vamos a ganar, creo que están subestimando a la gente, el evento en Durango es una buena demostración, sin acarreos, sin condicionamientos, sin presión la gente con absoluta y genuino interés, asiste a nuestros encuentros, y manifestando de manera clara su respaldo”, concluyó.