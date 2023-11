La historia de la abuelita que vende botes para floreros en el Panteón de Oriente

Este 2 de noviembre el Panteón de Oriente, y los otros cuatro espacios de este tipo que se tienen en la capital se visten de colores y reciben gran afluencia de visitantes, se trata de duranguenses que acuden a lo largo de la jornada para visitar a sus seres queridos que ya partieron.

Al exterior del recinto funerario ubicado sobre la calle Pino Suárez, hay una romería con amplia cantidad de comerciantes tanto de flores y coronas como de comida, cacahuates, caña, naranja, y otros productos de moda.

Recurre a este negocio para ayudarse con sus medicamentos, pues tiene pre-cáncer en la piel y debe comprar una pomada costosa | Foto: Perla Rodríguez Contreras

Y al interior, además de haber quienes están listos para tocar algunas melodías mientras se visitan las tumbas de los fieles, El Sol de Durango dio con una mujer de la tercera edad llamada Rosa María Vargas, de 77 años de edad, quien en busca de ayudarse en su economía suele acudir el 10 de mayo y el 2 de noviembre precisamente, para vender botes de aluminio que funcionan como floreros para que los visitantes vistan las tumbas de sus familiares.

“Yo voy juntando mis botecitos, o me los regalan, y los lavo, tengo 17 años vendiéndolos (…) la gente ya me ubica, ya me conoce y me busca. Una o dos veces al año, me ayudo poquito. Estos son los días buenos, hoy y el Día de la Madre”.

Según explica, ella recurre a este negocio para ayudarse con sus medicamentos, pues tiene pre-cáncer en la piel y eso le demanda la compra de una pomada que resulta costosa.