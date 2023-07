La informalidad le pega duro a los restauranteros: Adriana Porras

La informalidad le “pega” duro al sector restaurantero, informó Adriana Porras Zubiría, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

Dijo que de la mala situación económica, muchas amas de casa ven en hacer comida para vender, oportunidad de hacerse algunos recursos, sin embargo no lo hacen desde un restaurante establecido.

El vender comida desde sus casas, a muchas personas les ayuda, porque no pagan ningún tipo de contribución ni servicio, pero a los restaurantes debidamente establecidos les daña profundamente.

Imagen ilustrativa | La falta de pago de impuestos a lo informales les permite vender a un mejor precio/ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Adriana Porras Zubiria, añadió que el restaurantero es uno de los sectores más afectados por la informalidad, las bajas de ventas en algunas temporadas es alta, mucha gente prefiere finalmente comer donde le cueste menos, y por ello ha dejado de acudir con formalidad a los restaurantes.

“Para muchos es una buena opción para el autoempleo, para amas de casa que no tienen un trabajo formal, y no le representa mucho trabajo hacer comida para vender, desde fruta, tacos, y mas, eso afecta porque en primer lugar no están bajo los lineamientos que nosotros tenemos, desde salud, permisos e impuestos” dijo.

La falta de pago de impuestos a lo informales les permite vender a un mejor precio, aunque la calidad no sea la mejor, la situación les permite vender en un mejor precio, y finalmente para cómo está la economía, la clientela se va a comer adonde pague menos, concluyó la Presidenta de Canirac.