La mayoría de los niños que habitan el Mezquital presentan mala nutrición: Bernabé Aguilar

La mayoría de los niños que habitan el Mezquital presentan una mala nutrición, señaló el legislador Bernabé Aguilar Carrillo, quien puntualizó que dicha situación se agudiza por los caminos en malas condiciones y el difícil acceso a los alimentos.

El diputado por la fracción de Morena enfatizó sin dar números, que un alto porcentaje de las familias de dicho municipio se alimentan una o dos veces al día, ya que no pueden abastecerse de alimentos por los caminos en mal estado.

“La situación es complicada, estamos en el trabajo de colaboración con el gobierno del estado para que se atienda a la brevedad y ya no suceda esta falta de alimento”, dijo.

Añadió que no tiene datos exactos de cuánta población infantil padece desnutrición o mala nutrición, pero aseguró que es un problema latente.

En cuanto a los contagios por la Covid-19 señaló que la situación es difícil pues se ha conjugado con la falta de alimentación, dejó claro que los usos y costumbres se han puesto de pretexto ante la baja afluencia de personas en la vacunación, pero especificó que no es verdad, “lo qué pasa es que no existe un buen manejo de información, cuando van las brigadas la gente no tiene conocimiento”.

Adelantó que en el mes de octubre se aplicara la segunda dosis en la zona de las quebradas para la población de 18 a 29 años, por tanto las personas deben estar atentos y acudir a los módulos.

Aguilar Carrillo lanzó el llamado al secretario de salud estatal para que se atienda a las comunidades indígenas y poder aminorar los estragos de la pandemia y desnutrición.

Resaltó que el número de positivos a Covid es elevado sobretodo en las comunidades más alejadas, ante ello urge que los caminos sean rehabilitados a la brevedad y se tenga acceso a la salud y alimentación.