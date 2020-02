La pena de muerte no frenará la delincuencia

Antes de pensar en implementar la pena de muerte en nuestro país, primero se tiene que fortalecer los sistemas de investigación, México no está preparado para ello, además de que esta acción no va frenar la delincuencia que existe en el país, afirmó el subdirector del Instituto de la Defensoría Pública, Héctor Chávez.

El abogado expresó que México no puede retroceder en sus leyes, no podemos regresar a la inquisición, no podemos utilizar la pena de muerte como un fin para terminar con la delincuencia, no estamos preparados para ello, asentó

Durante la charla, el litigante expresó que una de las formas en las que se puede mitigar la delincuencia es a través de la educación en los hogares, de regresar a los valores humanos a la convivencia con los hijos, pero también las instituciones tienen que fortalecer sus métodos de investigación.

Comentó que en algunos estados de la Unión Americana se tiene autorizada la pena de muerte en delitos graves, sin embargo, esto no ha provocado que haya una disminución en los delitos de alto impacto.

Nuestros legisladores tienen que estar muy atentos en el tema y no hacer modificaciones a la ligera en el actual código penal, el implementar la pena de muerte finalmente generaría mayor violencia y mientras no se tenga fortalecido el sistema de investigación, se corre el riesgo de quitarle la vida a un inocente, finalizó el entrevistado.