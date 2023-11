"Lo del PRONI es algo en lo que podemos hacer poco, lo tengo que decir. Es un programa estrictamente de recurso federal nacional; ellos ponen sus normas, y nosotros solo las aplicamos en consecuencia. No podemos ni quitar una quincena ni poner una quincena más, ya que los recursos vienen ya establecidos", manifestó el secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, respecto a las diferentes demandas expresadas por los maestros que pertenecen a este programa.

Sobre la inquietud de pago de quincenas completas, incluyendo el periodo vacacional, aclaró: "No se paga como normalmente se hace durante el periodo vacacional. Se paga conforme al contrato; se termina el contrato y se termina así". Precisó: "Si me preguntan si es justo, yo les diría que no. A mí me gustaría que los maestros PRONI, como cualquier otro docente, tuvieran sus derechos, prestaciones y otro tipo de cosas".

La SEED poco puede hacer por maestros PRONI: Adame Calderón / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Reiteró: "Desgraciadamente, no está en nuestro ámbito. Lo único que podemos hacer es seguir solicitando, como lo he hecho ante la Secretaría de Educación, que el programa PRONI prácticamente se diversifique y que debería ser universal, con maestros contratados como el resto de los docentes trabajadores de la educación".

En cuanto a las clases de inglés que se imparten los sábados en algunas escuelas, aseguró que se están teniendo en cuenta a los maestros PRONI, "muchos están, no todos". Además, adelantó que para 2024 habrá mucha participación en inglés, ya que lo que se realiza en el Colegio de Bachilleres es solo un piloto. En enero, vendrán decenas de espacios para maestros.

La SEED poco puede hacer por maestros PRONI: Adame Calderón / Foto: Pixabay

En Durango, son poco más de 223 profesores los que forman parte del Programa Nacional de Inglés (PRONI). En distintas ocasiones, se han manifestado para expresar inquietudes sobre su inestabilidad laboral, ya que a pesar de trabajar durante años, muchos no pueden ofrecer estabilidad a sus familias.

Cada fin de año presenta mayor incertidumbre para estos docentes de enseñanza del inglés, ya que se les contrata al inicio del ciclo escolar y no desde el mes de enero. Solicitan recibir una base y que se les brinden las prestaciones de ley, como seguridad social y servicios médicos, pero principalmente que se les reconozca como profesores especializados.