Lamentable, división en la sociedad por los libros de texto: Ana Bayona

Tras pronunciarse por evitar mayor violencia y que crezca la división ya existentes desde antes entre los mexicanos, puesto que no se debe de olvidar que en este tema que el centro de todo es la atención a nuestros niños y adolescentes, la profesora Ana María Bayona Calderón, delegada de la Alianza de Maestros Durango, reconoció como una coyuntura histórica la que hoy vive México por la polémica generada por los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos.

Durante la manifestación que junto con otras organizaciones llevaron a cabo en el acceso principal de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), en contra de la distribución de los libros de texto, la entrevistada explicó que el motivo de esta convocatoria es para invitar a la comunidad "para que sigamos socializando el tema relativo a los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos, pero no solamente que nos quedemos con la expresión o con el señalamiento ante medios, con la declaración, porque lo más importante es la actuación que debemos tener todos, padres de familia, maestros, empresarios, etcétera, para hacerle frente a esta problemática que está viviendo el país".

Lamentable, división en la sociedad por la polémica de los libros: Ana Bayona / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Y agregaron, "hablamos de una situación tan lamentable como lo es la elaboración y la casi consolidada distribución de los nuevos textos para educación primaria y secundaria en Durango".

Bayona Calderón aclaró que su posición no es en contra, sino simplemente en concordancia respecto a lo que ha opinado la Alianza de Maestros a nivel nacional, a partir de una falla de origen, “donde nos pusimos de acuerdo para no confrontar, no polarizar y solamente invitarnos a tres actores que son claves en este proceso”.

Se manifiestan integrantes de la Alianza de Maestros Durango en la SEED / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Agregó, "no se nos olvide agregó que el centro de todo son ellos, los niños y adolescentes; también, que el maestro asuma la responsabilidad de lo que le compete en el aspecto educativo, porque lo sabemos hacer, y que los padres de familia no dejen de involucrarse en la toma de decisiones que se han estado haciendo a nivel cupular y que de alguna manera en este tema que nos ocupa es histórico lo que se está dando".

Y es que, subrayó que en este momento ya hay división de criterios entre los gobernadores del país, en cuanto al cuestionamiento relativo a la distribución de unos libros que ni se conocen, ni se sabe en qué consisten los errores, donde en realidad es un tema más de origen, porque no fueron elaborados con el respaldo que indica la ley de la materia.

Interrogada al respecto, la representante de la Alianza de Maestros precisó que el amparo está ya formulado a nivel federal y cuenta con elementos suficientes para que se atienda y se le dé seguimiento, “aunque me parece que de acuerdo con lo que ha pasado hasta ahora, es que estamos ante una arbitrariedad del Estado, como hemos estado en otros asuntos”.

Finalmente, aseguró que en equipo con las demás organizaciones, “llegaremos hasta donde sea necesario y es importante marcar que nosotros no somos quienes están provocando una violencia en todo el país o una polarización entre la sociedad”.