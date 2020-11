Lanza el INE convocatoria para integrar Consejeros Distritales

El Instituto Nacional Electoral (INE), lanzó una convocatoria para integrar los cuatro Consejos Distritales Electorales de Durango, la recepción de solicitudes se encuentra abierta y se cerrará el 12 de noviembre, las personas interesadas deberán de cumplir los requisitos de ley y enviar su solicitud, según información dada a conocer por la delegada de este organismo en el estado, María Elena Cornejo Esparza.

La funcionaria mencionó al respecto, que los requisitos para participar son: ser mexicana o mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; Tener residencia de dos años en Durango; Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; No contar con impedimento legal o incompatibilidad para el cargo, por no cumplir con los requisitos señalados en la Ley; Gozar de buena reputación y no haber sido condenada(o) por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Quienes estén interesados/as, deberán llenar una solicitud de inscripción, entregar currículum y una síntesis curricular, en la que la/el aspirante deberá realizar un resumen de su trayectoria profesional y laboral.

Precisó que la inscripción podrá hacerse a título personal o por medio de organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional. Las propuestas se acompañarán del formato de solicitud de inscripción que deberá ser entregado para su registro. El formato estará disponible en la página de internet del Instituto: https://www.ine.mx.

Quienes estén interesados en ser consejeros distritales podrán enviar sus documentos al correo ignacio.mejia@ine.mx o acudir a la Junta Local en Durango, en calle 5 de Febrero No. 1001 A Poniente, Zona Centro, teléfono 618 2040100 extensión 100002. También pueden enviarlo al correo eduardo.espinoza@ine.mx o acudir a las oficinas del Distrito 01 con cabecera en el municipio de Durango, con domicilio en Boulevard Domingo Arrieta No. 2125, Col. 8 de septiembre, teléfono 6181354155 extensión 100102.

Para quienes gusten postularse en el Distrito 02, con cabecera municipal de Gómez Palacio, podrán registrarse en el correo electrónico maria.flores@ine.mx o acudir a la Av. Allende Norte No. 610, Zona Centro, con teléfono 871-715-59-19 extensión 100202. En el Distrito 03 con cabecera municipal en Guadalupe Victoria podrán enviarlo al correo filiberto.pineda@ine.mx o acudir a las oficinas ubicadas en Calzada José Ramón Valdez No. 407 Poniente, Zona Centro, a los teléfonos 676-101-42-32 extensión 100302; y finalmente a quienes se encuentra en el municipio de Durango, para participar en el Consejo Distrital 04 en podrán enviar su solicitud y documentos al correo norma.galvan@ine.mx o acudir a dejar su solicitud en: Avenida Lázaro Cárdenas No. 507 B, Col. Porfirio Díaz, al teléfono 618-811-6305.