Levantan huelga personal sindicalizado del Monte de Piedad

Un total de 29 personas que forman parte del Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad en Durango, finalmente levantaron la huelga tras un mes de negociaciones con la Administración general de dicha institución prestamista, luego de llegar a un acuerdo a nivel nacional, así lo dio a conocer el secretario general, Mario Salcido.

Informó que el pasado 1 de marzo se realizó un convenio ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), en el que se estableció un incremento salarial del 18 por ciento y la reinstalación de los trabajadores que habían sido despedidos de manera injustificada, mismo que fue firmado por la Administración y el Sindicato, sin embargo éste debió ser sometido a un consenso entre los trabajadores, pues así lo estipula la nueva Ley Federal del Trabajo.

Los sindicalizados llegaron a un acuerdo a nivel nacional, así lo dio a conocer el secretario general, Mario Salcido / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Luego de ser votado a favor por el 84 por ciento de los sindicalizados, están a la espera de las indicaciones a fin de conoce a partir de cuándo se les hará efectivo dicho incremento y el pago del retroactivo.





Hizo un agradecimiento especial para todas aquellas personas que apoyaron al movimiento a través de la entrega de víveres, asimismo señaló que todas aquellas personas que tenían alguna prenda empeñada en el lugar seguramente podrán solucionar de manera favorable su deuda, sin que la cuenta haya tenido alguna modificación.

“Las fechas se están recorriendo, no van a pasar a la comercialización, se va a estar dando difusión a las aperturas, pero la gente debe tener la seguridad de que no van a pasar a la venta y que no las van a perder”, señaló.

Respecto al tema de intereses moratorios, estos deberán ser negociados con la propia Administración, quienes son los únicos encargados para resolver el tema.