Llama IPEC a participar en la Observación del Proceso Electoral

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) hace un llamado a los mexicanos a sumarse a las actividades de Observación Electoral del Proceso Electoral concurrente 2023-2024, en el que se renovará la integración del Congreso del Estado, declaró el Consejero presidente, Roberto Herrera Hernández.

Te puede interesar: Invita INE a la ciudadanía a participar en el Proceso Electoral 2023-2024

Herrera Hernández destacó que en el estado de Durango se renovará el Poder Legislativo, que está conformado por 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, mientras que a nivel nacional se renovarán la Presidencia de la República, las Senadurías y las Diputaciones Federales.

Las personas interesadas en participar en la Observación Electoral tienen hasta el 7 de mayo de 2024 para realizar su registro. Además, deberán completar un curso de capacitación para conocer en detalle lo que realizan las autoridades electorales.

#Participa como Observador u Observadora Electoral 👁️👀 en el Proceso Electoral concurrente 🗳️ 2023-2024. Más información en ✍️: https://t.co/kWwzIGeW03 pic.twitter.com/jmK44uEjCs — IEPC Durango (@IEPCDurango) November 7, 2023

El Consejero presidente explicó que las personas que obtengan la acreditación para observar el Proceso Electoral podrán ser testigos de diferentes etapas de los comicios electorales en Durango, además de las siguientes modalidades de votación: Voto anticipado, Voto de las personas en prisión preventiva y Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero.

Los requisitos para las personas interesadas en participar en la Observación Electoral son los siguientes: ser ciudadano o ciudadana mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político alguno en los tres años anteriores a la elección; no ser, ni haber sido candidato o candidata al puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección; tomar el curso de capacitación (presencial y/o virtual); y no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación; ni ser persona servidora de la nación.

La participación en la observación electoral es voluntaria, por lo que los gastos para llevar a cabo esta tarea en todo el territorio nacional y en el extranjero son responsabilidad de la ciudadana o el ciudadano interesado.