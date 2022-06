Lluvia inunda las calles de Durango capital

Luego de las intensa lluvia que cayó en gran parte de la ciudad este jueves 29 de junio, el presidente municipal, Jorge Salum del Palacio, se reunió con el Consejo Municipal de Protección Civil que integran algunas de las dependencias, para verificar las afectaciones, como inundaciones en algunas calles y avenidas, y estar atentos ante cualquier problema que pueda surgir posterior a la precipitación, así como a apoyar en caso de necesidad a la ciudadanía.

En una de las estaciones de la dirección de protección civil, el Alcalde tuvo reunión junto a Aguas del Municipio, Vialidad, Servicios Públicos, Protección Civil, en la primera evaluación de las afectaciones, hubo inundaciones que conforme fueron pasando las horas se fueron diluyendo, y no se habían presentado reportes de afectaciones en las personas.

Te recomendamos: Por intensa lluvia Protección Civil Municipal atendió 22 zonas en Durango capital

Salum del Palacio, comentó que donde se tienen colectores pluviales hubo poca afectación o ninguna afectación, como fue el caso del colector Real Victoria, o Nuevo Durango, “desafortunadamente no son mecanismos que tenemos en toda la ciudad, y hay zonas que siguen teniendo este tipo de problemas, pero donde hemos tenido la oportunidad de tener algunos colectores, entiendo que están funcionando bien”.

Mencionó que es probable que se siguen presentando lluvias, aunque se espera que ya no sean tan intensas, por ello este consejo estará atento y alerta ante cualquier circunstancia que se pueda presentar, para apoyar a la población.

Foto: Cortesía Gobierno municipal

Por su parte, Gustavo Paredes, Director Municipal de Protección Civil, dijo que la lluvia cayó de manera puntual, y sólo se tuvo un reporte de parte de la ciudadanía en colonia Miguel González Avelar, hubo otros reportes de vía pública afectada, concretamente en fraccionamiento Nuevo Durango, calle Nazas, Talpa, y avenida Circuito Interior, que son puntos donde se registro agua a elevación de banqueta, que provocó la molestia de algunos vecinos, por ello hubo coordinación con la subdirección de vialidad, para cerrar algunas calles para evitar que el agua ingresara a algunos domicilios.

Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Dijo que la caída de lluvia estimada fue de alrededor de 15 milímetros, se espera que las lluvias continúen en la semana, esperando la más copiosa el próximo sábado, “estamos coordinados dependencias municipales, estatales y federales, para poder actuar en cualquier situación que nos pudiera rebasar”.

Gabriel Mendoza, Director Municipal de Servicios Públicos, exhortó a la población a no tirar basura o residuos en canales y arroyos, al tiempo que señaló que se tiene dispuesto el teléfono 072, para apoyar a la población retirando cualquier residuo que no se lleve el camión de la basura, para poderle dar destino final y no vaya a dar a alguno arroyo que pueda después obstruir el correcto desagüe de la lluvia.

Local Se generan primeros estancamientos en algunos locales del Centro de Durango

Rodolfo Corrujedo, Director de Aguas del Municipio, dijo que se hizo labor de prevención desde el mes de mayo, que se han limpiado rejillas pluviales, y cuando ya se presenta una situación de lluvia, se hace revisión para garantizar el servicio de agua potable a la población, así como asegurar que los cárcamos de bombeo funcionen correctamente.