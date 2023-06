Marcelo representa la mejor opción de Morena: Rómulo Campuzano

“No me estoy sumando, ni me voy a afiliar a Morena, pero Marcelo Ebrard representa la mejor opción dentro de este proceso interno de Morena, para que sea el candidato a la presidencia de la República", así lo aseguró Rómulo Campuzano, exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN), al formar parte del equipo en apoyo a Ebrard en Durango y destacó que hace meses se retiró del PAN y no piensa regresar.

Recordó que se salió del partido, porque ya no comparte las formas en las que están trabajando, “ellos se achicaron y ya nomás andan peleándose las pluris”, y voy a invitar a amigos que ya se retiraron del PAN, pero yo tengo amigos en el PRD, y en el PVEM, tenemos grupos. Fui diputado y senador de la República, tenemos grupos donde platicamos, porque estoy trabajando a nivel nacional para apoyar a Marcelo, vamos con todo, y vamos a ganar.

Sobre los Acuerdos tomados esta tarde por el Consejo Nacional de Morena : pic.twitter.com/brp5GI72Sk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 11, 2023

Sobre la integración de Rómulo Campuzano al equipo, Ignacio Aguado enlace del equipo de trabajo de Marcelo Ebrard en Durango, comentó “él es un ejemplo de que Marcelo penetra en la simpatía de todos los partidos”, y ahora Rómulo se atrevió a dar la cara, así como muchos panistas se están socializando.

Expresó que hay buenos y malos elementos en el PAN, así como en el PRI, y en el propio partido de Morena, incluso dijo que hay “muy malos de Morena”, pero por eso van a aceptar a gente de todas las expresiones, porque habrá comunidad y concordia, tal y como lo ha pedido Ebrard.

Muchas gracias a todos. #ConMarceloSí #MarceloEsElMejor@avanzada_n @_FeMec_ pic.twitter.com/L0LbWVAzBb — Nacho Aguado (@lic_aguadohdez) June 12, 2023

Sobre las actividades que van a hacer, apuntó que se van a incluir a todos, además de que este proceso interno, está avalado por las autoridades electorales, por lo que se pueden hacer recorridos en el país, para comunicar y lograr una posición dentro del partido, y así elegir a la persona que encabezara las comités de defensa de la 4T, que posteriormente será el candidato o candidata.

Por otra parte detalló que van a revisar y vigilar que no se tenga derroche de recursos ni apoyo por parte de los dirigentes del partido, y es parte de pedir piso parejo en Durango, para que no hagan promoción a favor de uno o de otro, por eso se va a respetar a todos, pero sin permitir abusos porque ya no se puede actuar de esa manera.