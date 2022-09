Desde hace cuatro años, Marina Bravo se ha encargado de imprimir su sello personal a través de las diversas piezas de joyería que ha creado, pero además, se ha preocupado por mantenerse a la vanguardia.

A partir de su imaginación crea piezas de joyería personalizada en chapa de oro y acero inoxidable únicas en el mundo, hecho que la ha catapultado a nivel nacional y a la par comienza a llegar a otros países con su marca Marina Bravo Diseño.

La joven, originaria de la ciudad de Durango, comenzó con el proyecto en agosto de 2018 cuando aún era universitaria. "Como buena estudiante no tenía ingresos para mis cosas, pero un buen día encontré una tienda de material y ahí empecé con mi curiosidad por la joyería", fue ahí que empezó todo", recuerda entre sonrisas.

Su aprendizaje fue totalmente empírico, fue perfeccionando los accesorios que pronto causarían furor entre su círculo más cercano y posteriormente se convertirían en la sensación en Durango. "Yo cuando empecé me porté muy egoísta y me decía que todos los aretes serían míos, pero la verdad es que la demanda empezó a existir a raíz de que yo publicara fotos en mis redes sociales", fue así que comenzó a escribirse esta historia de éxito.

Las arracadas que lo cambiaron todo

Un par de arracadas transformaron por completo la vida de Marina, al inicio estas fueron su creación más solicitada y rápidamente detectó que era la oportunidad perfecta para experimentar y ofrecer un plus a su clientela.

"Comencé a personalizarlas conforme al estilo de cada uno de mis clientes y entendí que eso les gustaba aún más, empecé a hacer los modelos pero totalmente al gusto de ellos".

Marina Bravo: artista duranguense conquista el mundo de la joyería / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

A la fecha ha elaborado más de 10 mil piezas y la demanda va en aumento. Y aunque reconoce que no invierte mucho tiempo en la elaboración de estas hay algunas que si requieren más atención, dependiendo de los materiales y la técnica.

México es territorio Marina Bravo Diseño, prácticamente en todos los estados están presentes las piezas de la talentosa diseñadora e incluso algunos han traspasado fronteras a Estados Unidos y Europa.

El furor por sus piezas es tal que hace tan solo tres semanas inauguró su primer local físico en la ciudad de Durango. Un lugar bastante amplio en el que puedes apreciar a detalle cada una de sus creaciones así como el taller donde las elabora.

Este sitio transmite paz y una energía femenina muy poderosa, el cual está decorado con piezas de madera que la madre de Marina realizó especialmente para la marca.

Marina Bravo: artista duranguense conquista el mundo de la joyería / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Bravo espera que su negocio continúe creciendo pero sobre todo que sus piezas superen las expectativas de sus clientes. "Me encantaría crecer más de lo que ya he crecido y diversificar la marca, involucrarme con bolsas, zapatos, me gusta todo lo referente al mundo de la moda y ya estoy en ella, porque la joyería es moda".

La artista trabaja para que su nombre cada día tome más fuerza en el mercado y a corto plazo pueda comenzar a integrar una plantilla de trabajo, "tengo muchisimas ganas de impactar en la vida de una familia o algún estudiante que necesite el ingreso, poner un granito de arena en la comunidad a través de la marca", concluye con una sonrisa en su rostro.

Si quieres conocer más de su trabajo puedes visitar su local el cual está ubicado en la calle Coronado #906 en la Zona Centro de la ciudad de Durango, entre Zaragoza e Hidalgo.

También puedes seguirla a través de sus redes sociales, en Facebook la encuentras como Marina Bravo Diseño y en Instagram como @marina.bravo.diseno