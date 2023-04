Marisol Carrillo espera resolución de posible destitución de Morena

"Voy a seguir hablando en voz del propio partido Morena, porque tengo una representación en la bancada", así lo manifestó la diputada duranguense Marisol Carrillo Quiroga, y aclaró que se ratificó por la Comisión de Honor y Justicia del Partido, su nombre correcto, más no la expulsión, además de que espera no sea un asunto personal.

“Tengo todavía esta impugnación que solicite al tribunal, no hay una resolución, cuando ya esté resulto se tendrá la última palabra, pero si me voy o no de Morena, yo sigo teniendo mucho trabajo", aclaró.

Conforme a la resolución de la @CNHJ_Morena, les comparto importantes precisiones sobre las inconsistencias de la queja presentada en mi contra. pic.twitter.com/xRbvBZs6qk — Marisol Carrillo Quiroga (@Marisol_CaQu) February 16, 2023

Advirtió que no entiende aún porque la denuncia presentada en su contra por parte del regidor Jorge Silverio Álvarez, “no entiendo porque tanto revanchismo, yo creo que porque los exhibo, porque los denuncio y voy a seguir diciendo que Morena Durango, es botín de unos cuantos, algo que no solo digo yo, sino muchos".

Señaló que personajes “titiriteros, se presten a esa situación”, cuando deberían estar trabajando a favor de la ciudadanía, pero sobre todo que es algo que echaría abajo el trabajo de la 4T, de que está abierta a todos a todas, que es plural y que no hay este tipo de violencia.

La diputada puntualizó “es lamentable que en mi propio partido, desde un principio, este en mi contra por tener un revanchismo, no sé porque esta afrenta tan personal, o por la molestia que se expresa en la imposición de la dirigencia municipal y estatal de Morena", concluyó.