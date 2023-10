Mas del 55% del comercio en Durango es informal

En Durango, más del 55 por ciento del comercio es informal, está por encima de la media nacional, afirmó Gustavo Mojica Calderón, Secretario de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Te puede interesar: Detectan venta ilegal de espacios del municipio

“Este es un tema en el que no tenemos piso pareja por un lado, y por otro los empleos al no ser formales, no tienen prestaciones, no tienen acceso al seguro social, al Infonavit, vacaciones, ni todos los incrementos que se han estado dando el salario”, señaló.

La informalidad en la entidad es superior a la media nacional / Foto: Ismael Hernández | El Sol de Durango

El secretario de Canaco resaltó que la informalidad genera muchos más problemas, que lo que se pueda enumerar como beneficio, es una problemática que ahoga las economías de los estados.

Gustavo Mojica Calderón, añadió que el panorama económico sigue siendo complejo como en los últimos años, y evidentemente la iniciativa privada está tratando de soportar lo más que se pueda los precios, a sabiendas de qué quien termina pagando la cuenta son los clientes, sin embargo los aumentos a insumos y productos siguen siendo muy fuertes.

“Sobre todo en la comida los aumentos han sido muy fuertes, y si están complicando el poder mantener los precios”, mencionó.

Solamente el aumento en los últimos días al precio del azúcar, significará un impacto más, y muy fuerte, “es muy complejo, empresarios subir en la misma proporción en el mes el que se presenta el incremento de un insumo, porque sabemos que vamos a perder clientes, por eso ahorita estamos tratando de aguantar lo más que se pueda”.