Cofepris visitará Durango para dar seguimiento a los casos de meningitis

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- "La crisis sanitaria por meningitis micótica que ha causado el deceso de 35 personas nos lastima, ya traemos una investigación a fondo y la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios (Cofepris), están por visitar la entidad para que juntos podamos cruzar los datos y lograr un resolutivo, afortunadamente ya no tenemos más casos de meningitis", informó el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal.

El mandatario estatal agregó,“se fueron a hospitales privados pensando que la atención sería mucho mejor que en un hospital público”, señaló que hay tres pacientes en el Hospital General 450, una de ellas graves y dos en piso, así como tres más en Torreón y una en el ISSSTE.

Actualización casos de meningitis micótica



Lunes 06 de febrero de 2023 pic.twitter.com/YuvTbcg4Ot — Secretaría de Salud (@SSDurango) February 6, 2023

“Quiero compartirles que hicimos un equipo para tener vigilancia constante, pues cada caso es distinto, pero le estamos dando seguimiento a mil 800 personas que fueron intervenidas en hospitales privados entre los meses de junio y septiembre del año pasado, se les practica punciones de manera constante”, dijo.

Asimismo, agregó que hay un call center que les habla de manera diaria para preguntar cómo va su comportamiento, a las que salen positivas, se les da un tratamiento vía oral, aunque aclaró que cada caso es distinto.

“Esperamos que ya no se pueda dar ni un caso más de persona afectada con este padecimiento, aunque no estamos exentos, pues no podemos decir que ya la libramos, ya que en Estados Unidos donde hubo algo similar, se tardaron dos años, no en estabilizar, pero sí en decir que el tema del hongo de meningitis estuvo controlado”, comentó ante medios de comunicación de la Laguna.

Afirmó que este problema de salud que enfrenta el estado de Durango, lastima a todos los ciudadanos, pues lamentablemente la madrugada del lunes, se presentó un deceso más de una mujer joven a causa de este problema.

Y es que tras varios meses de permanecer con un diagnóstico positivo a meningitis micótica, el lunes 6 de febrero se dio a conocer que Martha Esmeralda, de 33 años de edad, perdió la vida en el Hospital General 450 en la ciudad de Durango, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente en un hospital privado donde resultó contagiada por este hongo que se alojó en su organismo.