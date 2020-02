Menores no son prioridad del Gobierno Federal

La distribución del gasto público deja en claro cuáles son las prioridades del Gobierno Federal y más que evidente que para Andrés Manuel López Obrador la comunidad infantil del país no se ubica en un primer plano de su interés, aseveró el presidente del comité directivo estatal del PRI en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, quien lamentó sólo porque los niños no votan, han sido olvidados, abandonados por la 4T.

En la acostumbrada conferencia de prensa del lunes por la mañana, el dirigente estatal priista, señaló que existe en el tricolor una marcada preocupación. Y es que, detalló que la niñez en México representa más del 30% de la población y el Gobierno de México los abandonó, los olvidó.

Sólo porque los niños no van a las urnas, el gobierno federal ha retirado presupuesto drásticamente a los programas destinados a niños y adolescentes; “ha dejado a la deriva a las nuevas generaciones, toda vez que, cada día mueren 3 niños por causa de la violencia descontrolada. Además, el Gobierno de México se ha encargado de perseguir a los migrantes sin importar que también haya niños, deteniendo en promedio a 161 infantes a diario”.

A la vez, Benítez Ojeda destacó que el incremento de la violencia de género no ha sido un tema relevante para el Gobierno de México, puesto que no ha sido capaz de garantizar la seguridad de las mujeres mexicanas, y nuestras niñas no son la excepción; “en 2019, los feminicidios aumentaron en casi un 14% en menores de edad, registrándose más de 59 asesinatos por mes en contra de niñas y adolescentes. Lo que refleja el abandono y la falta de políticas públicas dirigidas a salvaguardar a la niñez mexicana”.

Luego anotó que la distribución del gasto público demuestra las prioridades del ejecutivo, y es evidente que para el Gobierno de México nuestros niños no son prioridad; “ha reducido en más de 64 mil millones de pesos el presupuesto para niños y jóvenes, mientras que para adultos redujo 52 mil millones de pesos, generando una reducción total de más de 116 mil millones de pesos”.

En ese sentido –dijo-, cabe preguntarse si el abandono de la 4T hacia la niñez mexicana se debe a que los menores de edad no pueden votar y por lo tanto son inútiles para sus estructuras clientelares disfrazadas de programas sociales; “ante la falta de servicios sociales y políticas públicas dirigidas a la niñez mexicana se necesita un plan nacional de prevención y atención a la violencia armada en contra de niños y adolescentes”.

Por eso, subrayó finalmente, el PRI exige que los legisladores de Morena y el presidente de la república incluyan en sus proyectos estratégicos el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, de manera particular en materia de acceso y protección a sus derechos, así como la atención a la niñez mexicana en materia de seguridad.