"No habrá abrazos para los delincuentes, habrá mano firme", así lo sostuvo Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, quien se pronunció desde la ciudad de Durango por brindar una vez que sea la presidenta de México mayor presupuesto para las policías municipales, regresar a la policía federal y mejora los Ministerios Públicos para acabar con la impunidad.

Previo al encuentro ciudadano que sostuvo la Senadora Panista con sus simpatizantes, se refirió a la violencia que se vive en México y por el reciente asesinato de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, por lo que mostro su solidaridad y reprocho la insensibilidad del Presidente López Obrador.

Destacó que el Ejecutivo Federal "tiene que dar la cara a las familias enlutadas por los homicidios" porque tiene la responsabilidad ya que él fue quien les quito los recursos a los policías municipales y por haber mandado una política de abrazos y no balazos.

Menos abrazos y mano firme para delincuentes: Xóchitl Gálvez / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Todos los mexicanos independientemente del partido político que sean "debemos estar indignado por lo que paso", declaro la aspirante, quien dijo tener la capacidad, la valentía y la inteligencia para plantear una política de seguridad publica distinta a la que este gobierno ha tenido ensangrentando al país.

Resaltó que llegando el momento, planteara la política de seguridad pública, pero de entrada asentó que no dará tregua a la delincuencia, no abrazos para ellos, habrá mano firme y presupuesto para los policías. “No seré una mujer que de pretextos, como los del actual Presidente, no ha sido capaz de darle respuesta a la sociedad”.





Ya en el encuentro ciudadano realizado en el polideportivo del parque Guadiana, les hizo saber a los jóvenes que el Presidente López Obrador, no solo le cerró las puertas de Palacio Nacional a ella, se las cerro a los papas de los hijos con cáncer, les cerró la puerta a los doctores, les cerró la puerta a maestros, les cerró la puerta a las mujeres, a los agricultores y a las madres buscadoras que perdieron sus hijos.





Destacó que al cerrarle la puerta el Ejecutivo Federal, recibió un mensaje muy poderoso, entendí que la puerta de Palacio Nacional se abre de adentro hacia afuera y por ello vamos abrirla para todos los mexicanos. Nunca más un país que fomente el odio, nunca más el divisionismo, nunca más un país que hace a pelear a las familias con la política, necesitamos resolver los graves problemas que tenemos como mexicanos.

Aclaro que ella no pretende quitar los programas sociales como el apoyo a las personas de la tercera edad, no podría hacerlo, porque yo vote como Senadora para que el decreto fuera constitucional y ella misma vivió la pobreza con su abuelita quien murió en un petate por la falta de atención medica en el Valle del Mezquital.