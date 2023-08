Modificar la Ley Federal del Trabajo, ocasionará el cierre de varios negocios

Ante los retos fiscales para las empresas y los cambios en la ley laboral (días de descanso adicionales, desconexión digital, posible reducción de jornada laboral) se prevé un incremento adicional del 22% en el costo para el empresario, "lo cual ocasionará el cierre de muchos negocios y se tendrá una mayor caída en el poder adquisitivo de los consumidores quienes tendrán que comprar más caro el producto o el contratar algún servicio", lo anterior fue previsto por Noel Berúmen Bracho, presidente del Colegio de Contadores Públicos.

Te puede interesar: Crece la demanda de equipo de cómputo en Durango

Destacó que a nivel nacional los contadores públicos colegiados, han estado analizando el impacto económico que tendrán tanto en los empresarios como en la propia ciudadanía, de aprobarse las reformas laborales que pretende hacer algunos legisladores federales, como es el caso de disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas, otorgar mayor días de descanso que en estos momentos no son obligatorios como es el 12 de diciembre, 2 de noviembre, jueves y viernes santo; además se plantea incrementar de 15 a 30 días de pago de aguinaldos, también se plantea y la desconexión digital.

Al ser entrevistado en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio, el especialista dijo que de aprobarse las reformas laborales se sumarian a las que ya se aprobaron como fue el otorgar más vacaciones que paso de seis a 12 días por año.

Dijo que en el análisis realizado se puede observar que de aprobarse dichas iniciativas, el empresario tendrá una carga adicional de 22% en el costo de la empresa, dicho incremento se traducirá en precios elevados a los productos y prestación de servicios, pero también la posibilidad de que la empresa desaparezca. La carga para la parte empresarial ha venido acrecentándose, sin tomar en cuenta que el costo final lo tendrán que pagar el consumidor

Local Solo 50% de los comerciantes en Durango aceptan pagos con tarjeta

Ante esa situación, los empresarios tienen que voltear la vista hacia los contadores financieros y no preocuparse solamente por la contabilidad fiscal. La mayoría de los empresarios se han preocupado por cumplir con sus obligaciones tributarias porque sabe que existen sanciones, sin embargo, tiene que saber a los costos que se enfrentara y atenderlos de manera puntual con mejores proyecciones.

El presidente del Colegio de Contadores, indicó que los empresarios tienen que saber cómo distribuir dentro del margen de utilidad los costos que tendrá para que no se vea afectado, pues existen muchos empresarios que tienen ingresos pensando que tienen utilidad, pero no es así. También piensan que porque se incrementó la venta no significa que se tenga cubiertos todos sus costos.

"Hay empresas que les convendría más el vender todo y poner en un fondo de inversión su dinero que soportar toda la carga de impuestos y laborales, sin embargo, ese no es el caso, lo importante es generar empleos y que funcione la empresa", finalizó.