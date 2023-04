Morena impulsará Ley Vicaria en el Congreso de Durango

Legislar en favor de la Violencia Vicaria “no es criminalizar a los hombres”, aseguró la diputada de Morena Marisol Carrillo, y agregó que si hay empatía y voluntad se puede dar en Durango, así como ya está en Zacatecas, Puebla, y Veracruz, además de que es algo en lo que se debe avanzar, porque los hijos no tienen la culpa de la situación que se vive entre los padres.

Además a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya lo emite, "estoy completamente a favor, porque mi bandera ha sido a favor de las mujeres, es una reforma temporal, ya hizo la resolución y es mientras se alcanza la igualdad sustantiva, porque no es criminalizar a los hombres, sin embargo el porcentaje de violencia sigue siendo en razón de género contra las mujeres", dijo la legisladora.

También reconoció que hay un frente contra la violencia vicaria, que han acercado el tema al Congreso, por lo que tienen que revisar que iniciativa tiene ese grupo, para poderla aparejar en la Comisión de Justicia.

Puntualizó “los hijos no tienen nada de culpa de la situación entre los padres, pero a veces se llevan entre los pies a los hijos, no se vale, cuando los padres si tienen responsabilidades a favor de los menores, mamá y papá. Pero vemos que hay casos donde los papás son los que se salen del trabajo para no pagar la pensión alimenticia de sus hijos".

Lo que representa una “actitud cobarde, de revancha a la mujer, entonces que lastima porque los hijos son los que pagan”, en ese caso de la pensión se debe investigar bien donde trabajan, cuánto ganan, porque es una situación más allá de la fiscalización, porque “la mayoría de las situaciones recaen en las madres, ojalá fuera igual del otro lado”.

Si la autoridades hicieran caso a la primera no se llegaría a un daño peor y se evitaría que escale esta violencia



¡A LA PRIMERA! ¡DE MANERA INMEDIATA!



No después de varias denuncias, no después de nos quiten a nuestros hijos, no después de que nos quitan la vida.#leyvicaria pic.twitter.com/95e9ntgywR — Frente Nacional contra Violencia Vicaria (OFICIAL) (@FNCVVICARIA) March 31, 2023

Por su parte la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Jiménez, comentó “nosotros como Partido Acción Nacional, no estamos de acuerdo en la Ley de Violencia Vicaria como se está presentando hasta ahora, porque nada más va en favor de la mujer, la usan para perjudicar solo a los hombres".

Indicó que tendría que ser para los dos lados, para hombres y mujeres, porque hasta el momento se ha visto que ya se aplica en otros lados así como esta presentada y no está funcionando, el resultado ha sido peor, entonces mientras se siga presentando así el grupo parlamentario del PAN, no estará de acuerdo.