Morenistas exigen justicia tras desfalco de la administración pasada

"No solo es el exgobernador de Durango, ningún funcionario de primer nivel ha dado la cara ante la justicia, o alguno que esté pagando por los señalamientos que vivimos en la pasada administración estatal, hemos pedido justicia, porque no es posible que tanta prueba del desfalco tan grande que hizo a nuestro estado y pues vaya a quedar impune", así lo manifestó la diputada local de Morena, Sandra Amaya.

Asimismo, la legisladora destacó que es necesario que se busque, "muy detenidamente a este personaje, que tanto lastimó a Durango, ya lo hemos pedido una y otra vez, lo hemos estado señalando durante muchísimos años, desde la legislatura pasada y esta, que se encuentre a esta persona, no creo que sea tan difícil, pues todo mundo sabe dónde está, saca fotos, es muy desvergonzado".

🛑 ¡La corrupción ejercida en el gobierno de Aispuro no debe quedar impune!



Todos los duranguenses esperan que se aplique la justicia contra el ex gobernador @AispuroDurango.



#Durango esta en quiebra y él es el responsable. No debe haber un amparo que lo proteja. pic.twitter.com/1hH9WhQa3V — Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) August 23, 2023

Indicó que tras el reciente amparo que tramitó el exgobernador por el desvió de recursos pero específicamente contra la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), "nos enteramos justamente de esa noticia, que se amparó, no lo hemos visto, no tenemos las pruebas en la mano, pero si se comenta es por algo, pero ojalá que se enfrente pronto a la justicia, yo creo que ni siquiera le deben dar un amparo ante las pruebas que hay, y la impunidad que hizo durante todo su sexenio”.

Por ello, esperan que pronto haya justicia total y verdadera, "que podamos ver y vivir, porque no solamente es él, hay otros secretarios, otros servidores públicos de primer nivel que no han sido detenidos, únicamente han detenido a las secretarias, a quienes estaban trabajando con ellos".

🛑 ¡#Morena con la defensa de la libertad de prensa y la transparencia en la función pública!



Por la Ley presentada por #Morena en meses pasados, se ha fortalecido la protección a los periodistas y hoy deja un precedente con el caso de @ivansottoh.



Y gracias a la Ley #3de3,… pic.twitter.com/HKOtA2cfUz — Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) May 30, 2023

Respecto a la labor de la Fiscalía Anticorrupción en este tema, indicó “le hemos dado el voto de confianza, el fiscal Anticorrupción, Noel Díaz, es un hombre experimentado, sabe muy bien cómo trabajar, por eso no hemos tenido chivos expiatorios, porque esperamos que la justicia sea real, abierta, transparente y vamos a estar platicando con él".

Finalmente, la legisladora morenista resaltó el proceso de revisión de las cuentas públicas, “sabemos que hay observaciones de las anteriores administraciones, vemos que es posible votar unas cuentas divididas, porque agarra un tiempo de la administración pasada y de esta", puntualizó.