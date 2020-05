Muertos por Covid-19 serán enterrados bajo restricciones

El municipio no está facultado para realizar manejo de cuerpos, sólo para administra los panteones municipales, señaló el director de Salud Municipal, Cesar Cardosa Torres, quien resaltó que ya existen protocolos para las inhumaciones de cuerpos de quienes murieron por Covid-19.

Ante el repunte de casos positivos por el también llamado Coronavirus, las diversas instituciones gubernamentales están coordinadas para realizar el manejo de cuerpos y prevenir las muertes en masa, por tanto en el municipio de Durango los cuerpos de personas que padecieron Covid-19 deberán ser inhumar bajo diversos lineamientos.

Esto significa que no habrá velación, al momento de manejar el féretro las personas deben portar equipo de protección, los ataúdes no deben abrirse por ningún motivo y al ingresar al panteón no debe haber ritual o celebración alguna, deben ser sepultados de manera inmediata, dijo el funcionario municipal.

Añadió que el manejo de cuerpos corresponde a las empresas funerarias bajo los protocolos que marca la autoridad sanitaria, y subrayó que el municipio no cuenta con horno de cremación, ya que concluyó su vida útil, luego de ser utilizado para las mascotas.

Dentro de los protocolos dijo Cardosa Torres “se establece que las instituciones de salud (Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE) tiene la obligación de tener un almacenamiento temporal para los cadáveres no identificados y de no ser reclamados por algún familiar, se dará parte a la fiscalía a fin de que expida un certificado de defunción y así trasladarlos a unas fosas destinada en el panteón Getsemaní, lugar donde se han destinado 200 espacios y los cuerpos que no sean reclamados luego de morir a causa del Covid-19 serán depositados bajo un registro basado en el ADN, “dicha medida se aplicará sólo si por la contingencia nos vemos rebasados en el número de cadáveres”.

A la fecha los panteones de Oriente y Getsemaní que están a cargo del municipio cuenta con espacio para alojar un gran número de cuerpos. El camposanto más antiguo de la ciudad, el de Oriente tiene una superficie de 28 hectáreas, a pesar que no hay espacios nuevos y todos los lotes tienen dueño, se puede realizar la exhumación, es decir los restos óseos se ponen al fondo de la fosa y así se crean más lugares, acto que se puede realizar cada siete años, dijo el director de salud municipal.

En cuanto al panteón Getsemani cuenta con una extensión de 20 hectáreas, actualmente tiene 200 lotes, en cada uno se pueden inhumar cuatro cuerpos, además de un importante número de hectáreas para realizar más lotes de ser necesario, explicó el funcionario municipal.

Para finalizar César Cardosa llamó a la ciudadanía a generar conciencia, ya que el personal de los diversos panteones ha recibido agresiones por el hecho de restringir la entrada a los sepelios, fue en pasados días que unas personas alcoholizadas atacaron a patadas al vigilante del panteón Getsemaní por no dejarlos entrar.