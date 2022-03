Mujeres en Durango marcharán el 8M contra la violencia de género

El martes 8 de marzo la avenida 20 de noviembre en punto de las 17:30 horas se pintará de color morado, con la marcha de las mujeres para visibilizar la violencia de género.

Julieta Hernández Camargo, presiente de la asociación “Si hay mujeres en Durango”, explicó que la marcha dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tiene el objetivo de alzar la voz y realizar un llamado para que la iniciativa popular sobre el aborto seguro que se entregó al Congreso del Estado siga su curso, pues está detenida, al igual que la alerta de género la cual se dio para 16 municipios de Durango hace dos años y no se tienen avances.

Será a las 17:30 cuando arranque la marcha del puente ubicado en las calles de apartado y 20 de noviembre, “es una marcha separatista”, dijo la activista quien puntualizó que es solo para mujeres.

Dicha marcha está organizada por colectivos y organizaciones feministas, quienes abrirán micrófonos al llegar a la Plaza de Armas al igual que se pondrá a disposición los “tendederos”, para quien quiera expresar algún tipo de violencia por el que haya pasado.

Local “Tendederos” no deben ser un espacio para cobrar venganza: Marisol Carrillo “Hemos avanzado en estos años en la atención a casos de hostigamiento y acoso sexual y esperamos que nuestro llamado ahora llegue para que la iniciativa popular que presentamos avance, se nos dijo que de la Comisión de iniciativa ciudadana paso a la Comisión de Justicia, pero el diputado Ricardo Pacheco me comentó que no ha pasado, así que estamos esperando el lunes para hacer un llamado al diputado Gerardo Galaviz”, señaló la entrevistada.

Para finalizar Hernández Camargo indicó que la violencia familiar y sexual aumento en un 20%, por tanto la necesidad de continuar con las movilizaciones.