FRANCISCO I. MADERO Pánuco de Coronado. (OEM). –Con un pequeño discurso y una caravana de decenas de vehículos por las principales calles de la cabecera de este municipio, Gabriela García Breceda, arranco su campaña en busca de la presidencia municipal por la coalición "Va por Durango".

En el arranque estuvo acompañada por las dirigencias y militancia de los partidos políticos del PRI, PAN y PRD, a quienes les agradeció su total apoyo, además de a su familia porque nunca la han dejado sola.

Te recomendamos: Lanzan convocatoria al premio de “Excelencia Magisterial 2022”

Dijo que se siente orgullosa de ser una mujer que viene desde abajo, con sacrificio y mucho trabajo hoy se le da la oportunidad más grande que se puede tener en ese municipio, ser presiente municipal, y aseguró que busca encabezar la mejor presidencia municipal en la historia de Pánuco de Coronado.

Gaby García arranca campaña en busca de la presidencia municipal de Panuco de Coronado / Foto: Cortesía | Gaby García

Las dirigencias de los partidos políticos, así como la militancia presente, quienes formaron una caravana vehicular, ofrecieron a Gaby García apoyarla en este proceso electoral, trabajar de manera clara y transparente, con propuestas y sin ataques para los adversarios, porque la ciudadanía está cansada de los dimes y diretes, quieren resultados, y el unir a los partidos políticos es con la intención de defender a Pánuco de Coronado, trabajar por más y mejores proyectos de la mano de Esteban Villegas.





En entrevista para El Sol de Durango, aseguró Gaby García que se siente muy contenta porque son miles de personas y familias las que le han manifestado su contento porque ella es la candidata.

“Hoy se me da esta oportunidad que dure muchos años trabajando desde abajo, y preparándome para hacer un buen trabajo como presidente municipal, para no quedarle mal a la ciudadanía, y ténganlo por seguro que no les vamos a fallar, porque mi padre y madre me enseñaron a cumplir mis compromisos, y sobre todo mi palabra”.