Adán Augusto es la mejor opción como aspirante a la candidatura de Morena: Sandra Amaya

GUADALUPE VICTORIA, Dgo. (OEM).- La diputada local Sandra Lilia Amaya Rosales indicó que forma parte del grupo en Durango que apoya las aspiraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, esto a obtener la candidatura formal de Morena para la elección presidencial de 2024.

La legisladora especificó que en el partido político donde milita reina la libertad de criterio, de opinión, de ejercer la democracia, de tal manera que actualmente diversos políticos ocupantes de puestos de elección popular han hecho públicas sus preferencias por uno de los aspirantes a relevar a Andrés Manuel López Obrador como jefe del Poder Ejecutivo Federal.

Asimismo, Amaya indicó que forma parte de un grupo fuerte de regidores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadores que apoya a Adán Augusto, "porque según su calificación es el mejor prospecto por su madurez política, la basta experiencia que ha adquirido al desempeñar diversos cargos de elección popular, presidente municipal, diputado federal, gobernador de su estado natal, Tabasco, y en la actualidad como titular de la secretaría de Gobernación, un puesto muy importante y difícil".

La diputada indicó que actualmente no se requiere abrir y utilizar cuentas de redes sociales como TikTok para difundir bailes y chistes, sino en promover a un hombre fuerte, serio, que dé pasos firmes para continuar el proyecto importante de desarrollo nacional ideado por el presidente actual Andrés Manuel.

Finalmente destacó que consultó con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respecto sí podía expresar públicamente su posición a favor de un aspirante, a lo que el líder indicó que sí pero con el compromiso y promesa formal de que una vez se sepa en quien recayó la nominación oficial todos los militantes deben trabajar en unidad manifiesta, siguiendo el camino que los lleve por un mismo rumbo.