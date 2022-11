Agradece Lety Herrera a Esteban Villegas el apoyo en tema de seguridad

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Gracias a nuestro gobernador Esteban Villegas Villarreal por el apoyo que le ha brindado con la donación de patrullas para Gómez Palacio, a lo que se ha sumado la Iniciativa Privada”, afirmó la alcaldesa Leticia Herrera Ale.

Con base a información emitida por el área de comunicación social de Gómez Palacio, informó que sobre su visita de trabajo a la ciudad de Durango para acompañar al gobernador Esteban Villegas en la presentación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Durango (Coplade).

Asimismo, la presidenta municipal Leticia Herrera, manifestó que aún no termina la revisión de la situación financiera del municipio, labor en la que se ocupa el Tesorero con calma “Como debe de ser, para no ir a caer en un error o en una cosa que no sea”, apuntó.

La alcaldesa lagunera expuso que se encontró sobre todo algunos casos de vandalismos en oficinas e instalaciones municipales que se están arreglando con apoyo de la Iniciativa Privada, mientras que por lo que respecta al tema de finanzas pidió esperar pues espera ofrecer información en una rueda de prensa, pero cuando ya tenga todo como debe de ser.

No obstante, agregó la primera autoridad del municipio gomezpalatino que ya se han presentado algunas denuncias por parte de la Tesorería municipal y del Sistema Descentralizado de agua Potable y Alcantarillado (Sideapa).

Sobre el retraso en la conclusión del Paso Inferior Vehicular, 5 de Mayo, la presidenta municipal dijo que ya tocará al gobernador Esteban Villegas atender el asunto, mientras que al Municipio le dejaron muchas obras inconclusas, mal hechas y de pésima calidad, pero de las que dará información detallada hasta contar con la información total de parte del despacho externo a cargo.

En otro tema, Leticia Herrera destacó que una vez que ya se ha presentado el Plan de Desarrollo Municipal, y que entre sus ejes rectores aparece la seguridad, aspecto en el que se ha avanzado mucho en el tiempo que lleva de administración, agradeciendo en particular al mandatario estatal, Esteban Villegas, por el apoyo que le ha brindado con la donación de patrullas, a lo que se ha sumado la Iniciativa Privada.

Finalmente, Leticia Herrera Ale reiteró su reconocimiento al Gobernador Esteban Villegas porque “Por primera vez que llegan las participaciones a Gómez Palacio completas, en tiempo y en forma, y sin ‘rasurar’ ni un centavo, eso es lo justos, eso es lo derecho, eso es lo que le corresponde a los municipios y nuestro mandatario estatal lo está cumpliendo tal y como lo dijo; porque las participaciones llegan perfectamente bien del Gobierno Federal, ¡eh!, aquí era donde nos rasuraban a nosotros. José Rosas Aispuro nos quitaba lo que quería”, afirmó contundente.