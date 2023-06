Alertan sobre posibles fraudes a cuentahabientes de Banco Azteca

REGIO DE LOS LLANOS DE DURANGO (OEM). -Cuentahabientes del banco Azteca en la región de los llanos, solicitaron hacer pública la alerta de posibles fraudes a esas personas, pues en las últimas horas han sido muchas llamadas de numero de la capital del país, donde se hacen pasar por funcionarios de dicha institución bancaria y han intentado vaciar las cuentas de estas personas.

Vecinos de la comunidad de Emiliano Zapata, San Ángel y San Sebastián, estas pertenecientes al municipio de Cuencamé, así como Ignacio Allende, Calixto Contreras e Ignacio Ramírez, esas del municipio de Guadalupe Victoria, por solo mencionar algunas, son de las localidades que han estado recibiendo las llamadas telefónicas de supuestos funcionarios del Banco Azteca, donde los alertan de algún mal manejo de su tarjeta.

Señalaron los entrevistados que ven muy sospechoso que las personas que hablan tienen mucha de la información que se supone en confidencial al momento de apertura una cuenta en los bancos, quien o quienes hablan tienen muchos datos del cuentahabiente, incluso han llegado a mencionar hasta los nombres de los beneficiarios de la cuenta si l legara a fallecer o faltar el titular, lo que va haciendo que las personas caigan en confianza y comiencen a proporcionar los datos de la mencionada cuenta.

Apuntaron algunos de los entrevistados, que incluso les mencionan compras o movimientos reales que se hicieron con sus tarjetas o cuentas en días anteriores, y poco a poco los van a llevando hasta indicarles que por seguridad se debe de cambiar la clave personal (NIP) de la tarjeta, de lo contrario si hay un mal uso de la tarjeta en o de su dinero en el banco no se hará responsable.

Reconocieron conocer de una o varias personas que ya habían pasado por esta situación, pero dijeron desconocer si alguien ya había sido afectado en su dinero en el banco Azteca, lo que si aseguraron es que algunos ya habían acudido a las oficinas en la cabecera de Guadalupe Victoria, y solo les dicen que no hagan caso a las llamadas, porque no son del banco, pero al momento de preguntarles como es que obtienen tanta información confidencial, aseguran desconocer del caso, solo les piden no dar mayores datos de sus cuentas o calvez bancarias.

Al momento de solicitar hacer publica su queja o su alerta, señalaron lo hacen con la única intención de que no vayan a ser defraudados personas que tienen alguna cuenta en el banco Azteca, pues la situación económica en la región es muy mala, y si llegan a ser parte de este tipo de fraudes, sería un golpe más a esas familias, muchas de ellas tienen algún “guardadito” dijeron, producto del esfuerzo de sus familiares en la unión americana, y no seria bueno que gente sin escrúpulos les roben su dinero del banco, por eso se pide no dar información ninguna si les llegan a marcar vía telefónica, cuelguen y de ser necesario acudan a la sucursal bancaria mas cercana para verificar que todo esté en orden.