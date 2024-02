Padres de familia señalan supuestas irregularidades en Escuela Secundaria

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Este jueves la Sociedad de Padres de Familia en la Escuela Secundaria Santiago Lavín tomaron las instalaciones de dicho plantel educativo derivado de una serie de presuntas irregularidades, para lo cual solicitaron la destitución de quien funge como el titular de la Dirección General de dicha escuela.

Brenda Guadalupe Córdoba, presidenta de la Sociedad de Padres de la Escuela Secundaria Santiago Lavín, sostuvo que se mantendrán en su postura de que haya cambios en diversos espacios de la institución educativa.

“Estamos pidiendo la destitución del director, Maurilio Guerrero y la contralora, Gabriela Rivera, ya que nos han viendo la cara por más de cuatro años de que no dan un informe de lo que nosotros aportamos voluntariamente por concepto de inscripciones o lo que viene siendo cuota, han estado metiendo mesas directivas ficticias”, señaló.

Sostuvo que hasta el momento no han recibido ni han tenido respuesta por parte de quien presuntamente ha cometido algunas irregularidades, además señalan que la Dirección General actual no le ha hecho mejoras a la escuela, “ya fuimos a poner una denuncia desde diciembre y no se ha hecho nada, la escuela está deteriorada, muy deteriorada, son dos baños para todas las niñas, dos tazas nada más, están en muy malas condiciones, la instalación eléctrica no sirve, no hay bancas en los salones de clases”, apuntó.

Aseguraron que la cantidad que ellos han logrado reunir por concepto de cuotas podría ascender a poco más de 290 mil pesos de los cuales no se explican el por qué no se le han hecho mejoras a la institución educativa que finalmente los estudiantes son los que padecen las condiciones en las siguen tomando sus clases.

Sostuvo que a la fecha no han recibido informe alguno sobre la situación financiera que prevalece en la institución, así mismo, reiteraron que las autoridades deberían de realizar alguna auditoría y llamarlo a cuentas.