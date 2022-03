Anuncios de Revocación de mandato deberán ser retirados en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- El Instituto Nacional Electoral (INE) notificó al ayuntamiento de Gómez Palacio la mañana del lunes para que retire 11 espectaculares de propaganda que hay en la infraestructura urbana sobre la Revocación de Mandato del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y tiene 72 horas para cumplir, en caso de no hacerlo puede ser sancionado.

Así lo informó Ramón Vargas Ortega, Encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE del distrito 02 Durango, con sede en Gómez Palacio, explicó que desde el pasado viernes le llegó una resolución por parte de la Comisión de Fiscalización de lo contencioso electoral de este Instituto, donde les indica que se notifique a ayuntamientos y a particulares para solicitar el retiro de la propaganda que tiene como objetivo difundir el proceso de Revocación de Mandato.

Te puede interesar Oposición pide a AMLO no utilizar revocación y consultas como juguete electoral

Con base a lo anterior, se acudió el mismo viernes por la tarde al Palacio Municipal para entregarles la notificación, pero al estar cerrado se levanta una razón del motivo por qué no fue posible la entrega, de ahí que se visitó nuevamente el sábado, pero también estaba cerrado, se levantó una nueva razón.

Por tal motivo se acudió la mañana del lunes al ayuntamiento y se entregó la notificación para que hagan el retiro de los anuncios espectaculares que tiene como objetivo la propaganda en mención, de ahí que se les da 72 horas a partir de la entrega de la notificación para que se retire dichos anuncios, por lo que a más tardar el jueves ya debe estar retirado.

Imagen ilustrativa / Foto: Cortesía | El Sol de Toluca

Se le cuestionó por qué se le notifica al ayuntamiento y respondió, “Debido a que la propaganda está en inmobiliario urbano, el ayuntamiento es quien otorga los permisos para la instalación de los espectaculares y ellos deben tenerlos registrados y los permisos y en total son 11 en diferentes partes de la ciudad”.

En caso de que no los quitaran, qué se procede?, “En la notificación que se le entregó va implícito el apercibimiento y en caso de no hacer el retiro de los espectaculares, serán sujetos a una sanción que establezca la norma, aunque no viene indicado que puede ser económica”, comentó Ramón Vargas.

Local Sabemos que es Morena quien está detrás de los espectaculares: Verónica Pérez

Por último recordó que el próximo 10 de abril es la fecha en que se llevará a cabo el ejercicio democrático para la Revocación de Mandato, en el distrito federal 02 Durango, donde se instalarán 203 casillas en 76 unidades territoriales, además se contará con una casilla especial y se sortearon 20 mil 521 ciudadanos para ser funcionarios de casilla.