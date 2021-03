Apoyaremos a candidatos panistas de "Va por México" en Santiago Papasquiaro: Sergio Favela

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- "Apoyaremos a los candidatos de la alianza 'Va por México', que son del Partido Acción Nacional (PAN) en los Distritos electorales 01 federal y 07 local, una alianza en que no todos los priistas están de acuerdo", manifestó Sergio Favela Rodríguez, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango.

El también ex dirigente de la CTM en Santiago Papasquiaro , dijo que la coalición entre el PAN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el PRI, es un acuerdo a nivel nacional, donde se hizo alianza con el objetivo de lograr un beneficio para los mexicanos.

“Hemos visto que Andrés Manuel López Obrador no ha llegado a las promesas que tuvo de campaña de hacer un país mejor para todos, hemos visto algunas acciones que no han convenido a lo que realmente era la esperanza que se tenía por parte de la mayoría de la gente que voto por él”, agregó.

También señaló que se tomó la decisión a nivel nacional y estatal de promover candidatos comunes para los tres partidos en los cuales hubo selección de distritos para ver cuales le tocarían a cada uno.

"En lo que es el distrito 01, donde está Santiago Papasquiaro, le tocó al PAN poner candidato, en este caso el ahora precandidato Javier Castrellón Garza, al que buscaremos la manera de apoyarlo para que llegue al congreso y poder así revocar algunas decisiones que el presidente de la república ha tomado y que no son en beneficio de nuestro país", puntualizó.

Favela Rodríguez dijo que en el distrito 07 local con cabecera distrital en el municipio, también le tocó al PAN poner candidatos, a Joel Corral que es el que encabeza la fórmula junto con otro santiaguero, José Ángel García Barraza, "y vamos a buscar la manera de apoyarlos para que en el Congreso local saquen las reformas de ley para beneficio de todos los duranguenses", aseveró.

Destacó que la actitud de asombro de militantes es una reacción de los priistas muy natural, no todo el mundo está de acuerdo, "hemos sido partidos antagónicos, hemos buscado líneas diferentes para beneficio del país y el Estado, siempre tuvimos una lucha para manejar las presidencias municipales, las diputaciones y las gubernaturas.

Ahora buscaremos la manera de trabajar, la gente no tiene toda la aceptación al 100% porque los dos son candidatos de AN y nuestra gente priísta como que no lo acepta del todo, vamos a buscar la manera de tener un convencimiento con ellos para que vean que el objetivo que se busca es en beneficio de todos", dijo.

Señaló que hasta el momento no han tenido acercamiento o llamado por parte de ellos, la dirigencia o precandidatos panistas, "tuvimos un llamado por parte de nuestro directivo estatal donde se nos presentó al candidato Castrellón en la ciudad de Durango y se nos dio a conocer que el encabezaría la alianza", agregó.

Acerca del resultado que espera de la jornada electoral del mes de junio próximo, dijo que será una elección muy fría, además del factor pandemia será más difícil que los ciudadanos voten.

Finalmente puntualizó que respecto la coalición PAN-PRI lo único que quiere es el beneficio del país, "hemos visto que algunas acciones y actitudes del presidente no caen bien a la gente. Como representante priísta le pediré a la gente que salga a votar, que vote por quien quiera pero que sí participe en esta elección para tener los representantes que México merece, concluyó.